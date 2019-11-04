وطن النهار

عقد المجلس البلدي ورشة عمل مشتركة بين لجنة شؤون البيئة واللجنة القانونية والمالية لمناقشة تعديل لائحة النظافة وعقود النظافة وعقود ادارة المرادم وطريقة نقل النفايات برئاسة مها البغلي ومشاركة مجموعة من الجهات الحكومية، حيث تبين من خلال مناقشة لائحة النظافة العامة ونقل النفايات وجود تضارب وتداخل اختصاصات بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.

وأكدت رئيس لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي مها البغلي ان الفترة الاخيرة شهدت تذمرا من المواطنين والمقيمين لمستوى النظافة ما وضع ملاحظات على عقود النظافة وتنفيذها ومراقبتها.

وقالت: لذا قام المجلس البلدي بعمل ورشة عمل مشتركة للنظر بلائحة النظافة من أجل تحسين الوضع العام للنظافة ونقل النفايات بشكل يدعم الرؤية المستقبلية لاعادة فرز النفايات وإعادة تدويرها ودعم صناعتها.

واضافت البغلي «كنا نأمل وضع الملاحظات والاخذ بتوصيات الورشة لدراستها من الناحية الفنية والقانونية وادراجها بمشروع القرار الوزاري بشأن لائحة النظافة على ان تشمل اللائحة بعض انواع النفايات الغير مشمولة بالقرار مثل النفايات الالكترونية لكن لم يسعفنا الوقت»، مؤكدة أن هناك تشابكاً وازدواجية في بعض البنود في بعض اختصاص المخالفات خصوصاً مع التوجه في نقل إدارة المرادم من البلدية الى الهيئة العامة للبيئة ما سيترتب عليه تعديلات على اللائحة.

وقالت: تعد سابقة في تاريخ المجلس البلدي أن يتم عقد ورشة تحت مظلة لجنتين « شؤون البيئة» و«القانونية والمالية» لمناقشة لائحة النظافة العامة ونقل النفايات كما تعد سابقة ان يتم استدعاء بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تعديل لائحة النظافة ونقل النفايات والمرادم.

وأشارت إلى انه ستكون ورشة قادمة تكميلية لاستكمال الملاحظات لاهمية مثل هذه اللوائح التي تؤثر على سير عقود النظافة والمرادم مستقبلاً.

بدوره، قال العضو مشعل الحمضان انه تم خلال المداولة في الورشة المشتركة بيان الكثير من تداخل السلطات ما بين الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت بشأن النفايات ومسؤولية مخالفتها، مبيناً انه من الغريب ان الجهتين لهم الحق برصد المخالفات بنفس السبب ما يعني تسجيل نفس المخالفة بشكل مزدوج وهذا لايجوز من المبدأ القانوني.

واضاف «طالبنا بتزويدنا بقانون البيئة والبلدية لفك الارتباط خصوصاً مع نقل صلاحية المرادم الذي من الممكن ان يتسبب بمعضلة مستقبلاً ان لم يحل هذا التداخل، موضحاً ان بعض شركات اعادة التدوير تواجه مشكلة في بند الفرز للنفايات لعدم مقدرتها من الاستفادة من النفايات بالرغم من انها تأخذها من المصدر الرئيس والمبنى الخاص بالمردم الا ان البلدية تقوم بمخالفتها وتعتبر ثغرة قانونية لذا وضع موقف بهذا الشأن.

ووضعت عدة جهات تصوراتها على اللائحة المقترحة وسيكون هناك ورشة اخرى مكملة، متابعاً يجب ان يكون هناك اجتماع تنسيقي بين البلدية و«البيئة» لمعرفة من هو صاحب الاختصاص قبل الدخول في الورشة التكميلية لمناقشة لائحة النظافة والتي تحدث كل 10 سنوات وينبغي ان تخرج لائحة متكاملة يمكن الاعتماد عليها خلال هذه المدة.

