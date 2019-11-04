وطن النهار

أكد المدير العام للادارة العامة للطيران المدني م. يوسف سليمان الفوزان ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان حريص على حقوق ومكتسبات موظفي الادارة العامة للطيران المدني حيث قام الوزير بكل مسؤولية بمخاطبة الجهات المعنية لاقرار البدل الخاص بنظام النوبات بما يتوافق مع قوانين وقرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية مع التزامه بكل حقوق الموظفين المستحقة، مشيراً الى ان ادارة الطيران المدني كجهة فنية مهتمة بمتابعة ما من شأنه رفع قدرات الموظفين وانصافهم وتطوير الخدمات المقدمة للركاب وفق المعايير الدولية في المطارات العالمية.

وقال الفوزان في تصريح صحافي بأن الادارة عقدت اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة النقابة الأسبوع الماضي بحضور رئيس الطيران المدني وعدد من المسؤولين للاطلاع على مطالب النقابة وسماع مقترحاتهم حيث كان هناك لبس حول المستحقين للبدل الموحد حيث اوضحنا بأن البدل الموحد هو بدل لموظفي الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي بنظام النوبة ولا يشمل جميع موظفي الطيران المدني وقد تمت مخاطبة النقابة عبر الكتاب رقم ف 33/432 بتاريخ 30/9/2019 والذي يوضح ذلك.

وأضاف الفوزان بأنه تم التوضيح في الاجتماع بأن ادارة الطيران المدني قامت بعدة مخاطبات للجهات المعنية في الدولة بشأن المطالبة في اقرار البدل الموحد لنظام العمل والبدلات والمزايا لموظفي الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي العاملين بنظام عمل النوبات والذي يشمل كذلك نظام عمل النوبة الخاص بالمراقبين الجويين في برج المراقبة. وأشار الفوزان بأن الادارة تأمل في اقرار البدل الموحد للجهات العاملة المعروض حالياً على مجلس الخدمة المدنية بأسرع وقت ممكن ايماناً من ادارة الطيران المدني بأهمية اقرار هذا البدل للموظفين العاملين بنظام النوبات كونه عملا شاقا وصعبا وبما يعود عليهم بعائد مادي افضل وطبيعة عمل مناسبة ويرفع من اداء الطيران المدني.

واكد الفوزان بأن الادارة ترحب بأي مقترحات او مطالبات جديدة من نقابة العاملين في الطيران المدني لدراستها بشكل رسمي مع الجهات المعنية وفق ما تقتضى المصلحة العامة، موضحاً بأن ادارة الطيران المدني لم تتلق حتى الآن اي مطالبات رسمية او مقترحات جديدة من قبل نقابة العاملين في الطيران المدني بهذا الخصوص، مقدرين للنقابة اهتمامها ومتابعتها لما فيه مصلحة الموظفين وتطور العمل في الادارة العامة للطيران المدني.

