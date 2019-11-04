وطن النهار

أصدر مدير عام هيئة القوى العاملة احمد الموسى، تعميما لادارتي عمل العقود والمشاريع الحكومية المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، يؤكد فيه الالتزام بعدم صرف عمالة للشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية العامة التي تم طرح تعاقدها في ظل احكام قراري مجلس الوزراء رقم 830 لسنة 2018 ورقم 1138/ رابعا لسنة 2019 بشأن مشروع انشاء المدن العمالية، والتي يتجاوز عدد عمالتها اللازمة لتنفيذ التزاماتها التعاقدية 1000 عامل، وذلك الا بعد اجراء المراجعة من جانب ادارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية والتأكد من الالتزام بالقرارين المذكورين بشأن توفير اسكان العمالة التابعة لهذه الشركات بالمدن العمالية، وقيام المركز بمخاطبة ادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية نحو اتخاذ الاجراءات المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدا انه يعمل بهذا التعميم فيما عدا الحالات التي تشوبها عوائق في التنفيذ والتي تحددها شركة ادارة المرافق العمومية.

من جانب آخر، طالب مدير عام هيئة القوى العاملة احمد الموسى، بعدم التجديد لتراخيص استقدام العمالة المنزلية في حالة عدم التزام اصحاب المكاتب بتقديم نسخة للعقود المبرمة بينهم وبين المكاتب المرخصة في الدول المستقدمة منها عمالة منزلية مصدقة من سفارة الكويت واعتمادها من قبل وزارة الخارجية الكويتية. وذكر في كتابه المرسل الى ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بشأن التصديق على نسخ العقود المبرمة مع المكاتب المرخصة في الدول المرسلة للعمالة المنزلية، انه عند مخالفة الموضوع المذكور سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بأحكام المادة (25) من القانون رقم (68) لسنة 2015. الى ذلك، دعا الموسى نواب المدير العام ومديري الادارات التابعة للمدير العام، الى الالتزام بضوابط التعامل مع ادارة العلاقات العامة والاعلام، والقيام باخطار الادارة بالمواد الاعلامية المعتمد نشرها بوسائل الاعلام او التواصل الاجتماعي قبيل النشر بأسبوع على الأقل، وتزويد الادارة بجميع البيانات المتعلقة بالفعاليات او الأنشطة المراد اقامتها بالهيئة بموجب كتاب صادر من الادارة المختصة يتضمن وقت الفعالية وتاريخها ومدة الاعلان وطلب التغطية وقائمة بأسماء الضيوف وأي بيانات اساسية اخرى، على ان يرسل الكتاب قبل الفعاليات بأسبوع على الاقل، فضلا عن تزويد الادارة بالمادة الاعلامية المراد نشرها من خلال كتاب صادر عن الادارة المختصة متضمنا مادة الاعلان بذاكرة الكترونية او عبر الايميل الخاص بالادارة.

