وطن النهار

شنت اللجنة الخماسية برئاسة نائب مدير عام حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، حملة مفاجأة على المحال التجارية المغلقة في محافظة الفروانية، ما اسفر عن رصد نحو 53 محلا تجاريا مسجلا على تراخيصها 795 عاملا وافدا.

وحذر رئيس اللجنة د. مبارك العازمي، اصحاب المحال المغلقة من مغبة الوقوع تحت طائلة الاجراءات القانونية ما لم يبادروا بتلافي اسباب المخالفة، مشددا على اهمية الحرص على النظام العام والالتزام بأحكام القوانين الضابطة لسوق العمل والمتعلقة بالتراخيص التجارية.

وقال ان اللجنة تعمل وفقا لخطوط سير معتمدة من جانب الجهات الممثلة فيها كل بحسب الاختصاص، لذا ستستمر في اجراءاتها داخل محافظة الفراونية مرورا بجميع محافظات الكويت خلال الفترة المقبلة، حيث تعد المخالفات التي يتم رصدها من خلال التفتيش واحدة من اهم روافد العمالة السائبة بسوق العمل.

وأشار الى ان اللجنة بناء على الصلاحيات المخولة لها ستواصل اعمال التفتيش لاحقا على المحال التي تم اثبات غلقها وفقا للمحاضر التي تم تحريرها في هذا الشأن عملا بأحكام القانون وتمهيدا لاتخاذ الاجراءات المقررة تجاه اصحاب هذه المحال بعد التأكد من عدم قيامهم بممارسة الأنشطة التجارية المصرح بها ووفقا للعناوين الواردة بتراخيصها الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، بالاضافة الى الاجراءات التي سيتم اتخاذها سواء في مواجهة العمالة المسجلة على تلك المحال او العمالة التي تم تقديرها لأصحاب هذه المحال.

