وطن النهار

أعلن البنك الكويتي للطعام اطلاق مشروع حفر الآبار في ولاية بهار بالهند بالتعاون مع بيت الزكاة، بهدف توفير مياه نظيفة للتجمعات السكنية التي تعاني من امراض متعلقة بنقل المياه وانقاذ حياة المحتاجين من الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه، وذلك على اعتبار ان مشاريع شرب المياه في صلب الأعمال الخيرية والانسانية. وبهذه المناسبة قال مدير عام البنك سالم الحمر ان سفارة الكويت فى الهند وفرت الدعم الكامل لبنك الطعام من اجل تنفيذ المشروع، مشيرا الى ان السفير الكويتي في الهند جاسم الناجم التقى وفد بنك الطعام وقدم الدعم والتشجيع من اجل انجاح المشروع. واوضح ان الناجم زار منطقة حفر الآبار وابدي سعادته المشروع الخيري الذى يهدف الى توفير المياه الى المناطق النائية فى الهند، مضيفا ان المشروع يستهدف توفير تبرعات لبناء آبار الخير في الهند كمرحلة اولى ضمن خطته للانتشار في جميع انحاء العالم لتغطية احتياجات الأسر الفقيرة من مواد اساسية تساعدهم على المعيشة بجانب توفير المياه الصالحة للشرب، مشيرا الى ان كلفة البئر الواحدة تبدأ من 50 دينارا.

