وطن النهار

تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح تنطلق غدا «الثلاثاء» حملة سرطان البروستاتا تحت شعار «التوعية.. وقاية» التي تنظمها الحملة الوطنية لمكافحة مرض السرطان «كان»، بالتعاون مع محافظة الاحمدي خلال شهر نوفمبر الحالي في عدد من الديوانيات والجمعيات التعاونية بمناطق المحافظة. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في ديوان عام محافظة الأحمدي للاعلان عن انطلاق الحملة، أكد مدير ادارة المكتب الفني بمحافظة الأحمدي ابراهيم الفودري ضرورة التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية ومؤسسات المجتمع المدني لتكثيف حملات التوعية فيما بين المواطنين والمقيمين بطرق الوقاية والعلاج من أمراض السرطان.

وأشار الفودري الى أن الحملة تندرج تحت مظلة المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي أطلقته المحافظة في ابريل 2015 بخمسة مسارات رئيسة، تمثل الصحة أحد أهم تلك المسارات، منوها الى العمل حثيثا خلال السنوات الماضية على تنظيم العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التوعوية التي تصب في هذا الاتجاه، مثمنا دعم البنك التجاري الكويتي لهذه الحملة وللعديد من انشطة المحافظة.

وأوضح الفودري أن شهر نوفمبر الحالي سوف يشهد تنظيم 5 ندوات توعوية حول مرض سرطان البروستاتا، في الديوانيات الرئيسة بمناطق محافظة الاحمدي، لافتا الى ان أولى تلك الندوات سوف تبدأ غدا «الثلاثاء» في ديوانية محافظة الأحمدي الأسبوعية بحضور محافظ الأحمدي وعدد من قيادات القطاعات الرسمية والمختارين وأهالي المحافظة.

ونوه الفودري الى مشاركة الجمعيات التعاونية بالمحافظة في هذه الحملة، حيث سيتم تخصيص موقع في الأسواق المركزية بالجمعيات المختلفة لتوزيع البروشورات التوعوية على رواد تلك الجمعيات من المواطنين والمقيمين والاجابة على جميع استفساراتهم المتعلقة بمرض سرطان البروستاتا.

في هذا السياق أكد رئيس الحملة الوطنية لمكافحة مرض السرطان (كان) الدكتور خالد الصالح أن الحملة تشرفت منذ انشائها برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، كاشفا خلال كلمته بالمؤتمر عن ان الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) تمكنت على مدار 12 عاما من تحقيق انجازات كبيرة في التوعية والوقاية والكشف المبكر لأمراض السرطان، هذه الانجازات لم تكن لتحدث لولا جهود العاملين بحملة (كان) والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لانجاز العديد من المبادرات لمختلف شرائح المجتمع والتي تصب في صالح زيادة وعي الجمهور تجاه الامراض السرطانية عن طريق تعليمهم بأهمية الكشف المبكر خاصة في سرطانات الثدي والبروستاتا.

