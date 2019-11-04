وطن النهار

أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قراراً وزارياً باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2019 بشأن الصحة النفسية.

وجاء في القرار تنظيم آلية عمل المنشآت التي يتم ممارسة تخصص الصحة النفسية بها وتشكيل المجلس التنسيقي للصحة النفسية والذي سيترأسه أحد وكلاء الوزارة المساعدين وتحديد آلية عمله وتحديد اختصاصاته. وحدد القرار آلية الفحص والتقييم الطبي النفسي والدخول الارادي الطوعي والدخول الالزامي والايداع بقرار وأحكام قضائية، وقد تم اعتماد تلك اللائحة بعد اعتماد صيغتها القانونية النهائية من قبل ادارة الفتوى والتشريع.

من جانب آخر نوهت وزارة الصحة الى ان الحريق الذي اندلع في مستشفى العدان كان محدودا جدا (..) في إحدى وحدات التكييف، وتمت السيطرة عليه بوقت قياسي قبل وصول الاطفاء. وأكدت الوزارة عدم تعطيل الخدمات الصحية في أي من مرافق المستشفى، كما لم تكن هناك أي اصابات أو خسائر بشرية.

