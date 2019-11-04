وطن النهار

أشادت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث بمبادرة الكويت للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، من خلال خفض محتوى الملح في الخبز.

وقالت وزاره الصحة في بيان صحافي ان تقرير حديث أصدرته منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي للمدن، الموافق 31 أكتوبر من كل عام، أشادت المنظمة بمبادرة الكويت لخفض محتوى الخبز من الملح كأحد المبادرات للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، وخفض معدلات الوفيات الناتجة عنها، بما يتوافق مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة. يذكرن أن الكويت قد أطلقت في مبادرة خفض محتوى الخبز من الملح، بالاضافة الى خفض الأملاح بالمخبوزات وبعض المنتجات الغذائية بما يؤدي الى خفض معدلات انتشار ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تندرج ضمن الأمراض المزمنة غير المعدية، وهي أولوية تنموية رئيسة في خطة التنمية في الكويت، نظرا للأعباء المترتبة عليها والمنعكسة على صحة الأفراد والمجتمع وعلى خطة التنمية.