وطن النهار

اطلقت ادارة التنمية الاجتماعية بصندوق اعانة المرضى، أولى فعاليات مشروعها الوطني «مدرستي ترقى بصحتي 4» وذلك للعام الرابع على التوالي بشراكة مجتمعية بين القطاع الاهلي والحكومي متمثلا في وزارتي الصحة والتربية مع جمعية صندوق اعانة المرضى.

ويهدف المشروع في تحقيق رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالشراكات وأساليب تعزيز الصحة، كما يهدف الى تعزيز أنماط السلوكيات والعادات الصحية السليمة في نفوس أبنائنا الطلبة بمختلف فئاتهم ومراحلهم الدراسية من خلال تقديم عدة محاضرات وورش عمل معززة للصحة. وكانت اولى فعاليات المشروع بمدرسة عيسى اللوغاني المتوسطة بنين بمنطقة صباح السالم حيث قدمت محاضرة توعوية بعنوان النظافة الشخصية ومنع العدوى استعرض من خلالها د. احمد نيازي من ادارة تعزيز الصحة دور النظافة الشخصية وعلاقتها بديننا الحنيف كالوضوء والاغتسال والسواك وتخللها الاجابة عن استفسارات الطلبة في جو تفاعلي مشترك.

