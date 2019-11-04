وطن النهار

تحت رعاية وبحضور ظمياء الماجد مديرة ادارة التخطيط والبحوث ومدير العلاقات الثقافية بالوكالة بوزارة التعليم العالي شهدت ارض المعارض الدولية بالقاعة 4C انطلاق فعاليات معرض الكويت الدولي للتعليم العالي «Q8Eduex»، والذي تقيمه وتنظمه شركة تفاني لتنظيم الفعاليات والمعارض، وتختتم أنشطته مساء اليوم الاثنين على ارض المعارض الدولية بمشرف.

وقد قامت الماجد عقب قص شريط الافتتاح بتفقد اجنحة العارضين والتحدث الى مسؤولي الاجنحة المشاركة ومجموعة من زوار المعرض، واثنيت في تصريح صحافي فيه على فكرة اقامة المعرض، وأشادت بالمستوى الذي ظهر عليه وبالجامعات ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي المشاركة فيه، كما أشادت بالقائمين على تنظيمه مثمنة دور ارض المعارض الفاعل في احتضان فعاليات مثل هذه المعارض، مشيرة الى ان نجاح المعرض بات حديث المجتمع والوسط الطلابي والأكاديمي كحدث متخصص من نوعه يلبي ويخدم احتياجات شريحة من الطلاب والطالبات الراغبين في استكمال دراستهم والخريجين الباحثين عن والوظائف او ممن يطمحون في مستقبل افضل عبر الدورات التدريبية في ظل عروض الجامعات والمعاهد التعليمية التنافسية سعيا لاجتذاب عملائهم من رواد هذا المعرض متمنيا للجميع التوفيق والسداد في تحقيق اهدافهم. من جهتها كشفت باسمة الدهيم المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي ان معرض الكويت الدولي للتعليم العالي «Q8Eduex» يحتل مكانة رفيعة ومميزة في الكويت لاسيما انه يعد ملتقى متخصصاً لترويج التعليم العالي والجامعات محليا، واقليميا، وعالميا، ويلبي اهتمامات أولياء الأمور الذين ينتظرونه بشغف على حد سواء مع أبنائهم طلبة الثانوية العامة المتوقع تخرجهم في توفير خيارات التعليم العالي. ونوهت الى ان عدد المشاركات بهذا المعرض بلغت اكثر من 20 جهة ومؤسسة تعليمية محلية ودولية ممثلين لجهات أكاديمية وعلمية معتمدة لمؤسسات ومعاهد التعليم العالي وعدد من الجامعات والكليات ومعاهد ومراكز التعليم والتدريب. وأشارت الى ان 7 جهات اكدت رعايتها لهذا المعرض ممثلة لمؤسسات وشركات محلية وتعليمية من القطاعين الحكومي والخاص، حيث حظي بالرعاية الذهبية الكلية الدولية الأميركية، ونال شرف الرعاية الفضية كل من كلية الجونكوين الكندية بالكويت، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دايتون، وجامعة مانشستر ميتروبوليتان، وجامعة ساوث داكوتا، وكلية فيرجينا التكنولوجيا. واختتمت الدهيم مذكرة بمواعيد زيارة المعرض والتي تأتي على فترتين صباحية من الساعة 9:30 صباحا الى 1 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 5 عصرا الى الساعة 8 مساء في القاعة 4C، حيث سيختتم المعرض انشطته مساء اليوم الاثنين.

