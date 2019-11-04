وطن النهار

عبر مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت ورئيس اللجنة العليا الدكتور نايف ابجاد المطيري، عن سعادته البالغة حول النتائج التي حققها المؤتمر العربي الخامس للتدريب الذي عقد تحت رعاية وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري تحت عنوان: دور التدريب وريادة الأعمال في بناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بين النظريات والتطبيق» بالشراكة بين اتحاد المدربين العرب والجامعة العربية المفتوحة في الكويت والذي عقد خلال الفترة من 30-31 اكتوبر الماضي بمقر الجامعة.

واكد المطيري ان الجلسات العامة للمؤتمر تنوعت في الاثراءات العلمية والمشاركات المتميزة من الباحثين والمتحدثين حيث عكس عنوان المؤتمر وتنبأت للمستقبل حول بيئة ريادة الاعمال، مشيرا الى أن الجامعة بادرت بشكل اساس من خلال المؤتمر بتشخيص تعثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطرق علاجها ووقايتها عبر دراسة علمية متكاملة منحت خلالها الحلول العملية، كما انها شكلت مجموعة عمل لدعم بيئة الاعمال وتحسينها عبر كفاءات من الجامعة والمتخصصين من خارجها وستقوم بمتابعة جميع النتائج التي تم اعتمادها بالتوصيات التي عرضت في المؤتمر.

وبين المطيري ان الجامعة حققت المسؤولية الاجتماعية في تبني المواضيع التي تمس المجتمع وقوة العمل وانها حريصة بشكل استراتيجي عبر الوحدات الادارية المختلفة ان تمارس الدور الذي يخدم المجتمع بشكل احترافي ومهني لافتا ان المؤتمر يتفق مع اهداف الجامعة وينسجم مع استراتيجيتها في تطوير المعرفة ونشر وبناء الخبرات وذلك للاسهام في اعداد القوى العاملة البشرية التي تتطلبها التنمية المستدامة وبناء مجتمعات ريادة الاعمال في البلدان العربية عبر الافكار والتميز والابداع.

بدوره اكد نائب رئيس اتحاد المدربين العرب رئيس لجنة المؤتمر والتواصل الخارجي طارق الكندري عن شكره البالغ لوزير الأعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على رعايته لاعمال المؤتمر وللشراكة الاستراتيجية مع الجامعة العربية المفتوحة، اثمرت بتحقيق فعالية مشتركة بعد التوقيع على بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد والجامعة تحقق في اقامة هذا المؤتمر الذي خلص بتوصيات مهمة من قبل اللجنة العلمية بالمؤتمر برئاسة د. عبدالله بن طفلة العجمي مساعد مدير الجامعة العربية المفتوحة للشؤون الادارية والمالية ومجموعة من المتخصصين من الوطن العربي للوصول لمجتمع بيئة الاعمال الناجحة والخالية من المعوقات للكويت ولجميع الدول العربية وهي المتمثلة بأهمية اعتماد منهج المتابعة والتقييم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الجهات المعنية، وذلك من أجل تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف للعمل على تعزيز مواطن القوة وتقليص مواطن الضعف، ثم لاستخلاص الدروس المستفادة «learning lessons»، لابد من تفعيل الدور التثقيفي بأهمية ومتطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير سبل النجاح وتتولى الجامعات والمعاهد والاعلام ومؤسسات التمويل والتدريب الدور التثقيفي وبشكل منسق، -ضرورة ايجاد خارطة استثمارية في الدولة لتحديد مجالات الاستثمارات وتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات لتكون هذه الخارطة مرشدا ودليلا وموجها لكل المعنيين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تسليط الضوء على المشاريع الناجحة وآليات عملها وأسباب نجاحها لتكون بمثابة قصص نجاح، ليطلع عليها رواد الأعمال المقبلين على انشاء المشاريع وفي هذا الصدد يكون للاعلام دورا مهما في اشهار قصص النجاح، أن تقوم الجامعات ودور العلم المختلفة بالدور اللازم، خاصة في مجالات اعداد البرامج والمناهج ذات العلاقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والتوجيه والتدريب والارشاد، لابد لصناديق ومؤسسات التمويل والتدريب الاستماع الى ملاحظات وآراء ومقترحات المستفيدين من القروض، حيث إن تجاربهم العملية وممارساتهم الواقعية تعطيهم القدرة على تقديم هذه الاقتراحات المفيدة، أهمية التنسيق المثمر بين جميع الجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال لتجنب الازدواجية والتداخل اللذين يساهمان في زيادة الاجراءات وتعقيدها واطالة الوقت وكثرة التشريعات وتعددها وبالتالي فان هذه الأمور تنفر من يريد أن يباشر في انشاء المشاريع.

ومن هنا نقول ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون هي الحلول لمشاكل الفقر والبطالة ولا يجب أن تصبح هي المشكلة بحد ذاتها.

