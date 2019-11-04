دفتر أحوال

قضت محكمة التمييز امس بتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحبس سفير كويتي في احدى الدول الاسيوية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وألزمته برد مبلغ 299 ألف دينار، كما قضت بالغاء ادانة ملحق اداري من «الاضرار بالمال العام» والقضاء ببرائته.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين بصفتهما موظفين عموميين الاول سفير الكويت والثاني الملحق الاداري بسفارة الكويت في احدى الدول، بأنهما اختلسا الاموال المملوكة للدولة وقدرها 299 ألف دينار والمسلمة اليهما بسبب وظيفتهما، وذلك بان قام المتهم الثاني بفعل من الافعال المكونة للجريمة مع علمه بذلك بأن وقع على شيكات السحب للمبالغ المبينة بالتحقيقات على نحو يخالف التعليمات الادارية في ذلك الشأن.

وأضافت المحكمة بان تمكن المتهم الاول بعد التوقيع على تلك الشيكات ايضا من صرف المبالغ المدونة بتلك الشيكات من حساب السفارة وسداد جزء منها للجهات المستفيدة واختلاس باقي المبالغ وقدرها 299 ألف دينار، وذلك على النحو المبين بتقرير لجنة التحقيق وما ورد بالتحقيقات،

وقد ارتبطت هذه الجناية بالنسبة للمتهم الاول بجناية اخرى هي جريمة غسيل الاموال موضوع التهمة الثانية ارتباطا لا يقبل التجزئة. واكدت النيابة في تقرير اتهامها ان المتهم الاول ارتكب عمليات غسيل الاموال بمبلغ قدره 94 ألفاً، وذلك بان قام بتحويل هذه المبالغ بعد صرفها من حساب سفارة الكويت الى حسابه بعد صرف المبلغ الى احدى شركات الوساطة ثم قامت الشركة بعد ذلك بايداع المبلغ مرة اخرى في حسابه مع علمه بانه متحصل من جريمة الاختلاس والتزوير بأوراق عرفية، وارتكب تزويرا في محررات عرفية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي الايصالات وفواتير الشراء التي قدمها الى وزارة الخارجية الكويتية، بأن اثبت، على خلاف الحقيقة، انه قام بصرف المبالغ التي سحبها من حساب سفارة الكويت حسب الكيفية المثبتة في هذه المحررات وذلك خلافا للحقيقة. ويذكر ان الملحق الاداري قد صدر حكم بحبسه لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله عن وظيفته في قضية والغي امام محكمة التمييز.

