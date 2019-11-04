دفتر أحوال

دانت محكمة التمييز مواطناً ضرب زوجته (طراق) ما تسبب في آلام وضعف سمع استمرت معها شهراً كاملاً. والتفتت المحكمة إلى طلب الزوجة ان يتم الرأفة بالحكم، مؤكدة ان هذا الألم البدني مجرم ويجب ان يُعاقب الزوج، حيث قضت بالامتناع عن عقابه.

وقالت دفاع الزوجة المحامية حوراء الحبيب هذا الحكم ليس الاول من نوعه وهناك العديد من الأحكام التي ادانت الأزواج الذين قاموا بصفع زوجاتهم، حيث ان بعض الآلام يتم تحديدها بالتقارير الطبية والتي تأخذ بها المحاكم. واضافت الحبيب «البعض يعتقد ان الضرب من حقوقه كونه ولياً على زوجته، بينما الدين الاسلامي نهى عن ضرب الزوجة على وجهها بالتحديد، لكن يبدو ان البعض يرى الرجولة بحسب فكره اهم مما جاء في الشريعة الاسلامية. وتابعت هناك العديد من الدعاوى التي تطلب فيها الزوجات التعويض المادي، لكن موكلتي اليوم رفضت التعويض فقط بل تطالب بتطبيقها احتراما لمشاعرها وهي ترى ان الرجل لايضرب زوجته وهناك أساليب اعنف من الضرب وهي ان يعاقبها بعدم محادثتها لايام على سبيل المثال كما جاء بالقرآن.

