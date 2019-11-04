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«الداخلية» اتهمت مواطناً بالتحريض على الفسق والفجور

مشعل عبدالله
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الإثنين 04 نوفمبر 2019

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب أطلق مسابقة تتنافى مع العادات والتقاليد أنه وفور رصد مقطع الفيديو قام قطاع الأمن الجنائي بالبحث والتحري عن صاحب مقطع الفيديو وتم التوصل الى جميع بياناته. وأضافت في بيان أن هذا الشخص هو مواطن كويتي، وبعد أخذ الاذن القانوني تم استدعاؤه، وبسؤاله عن سبب تسجيله للمقطع المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أفاد بأنه للتسلية فقط وأنه قام بحذف الفيديو من جميع الحسابات، وتم تحويله الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وتوجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور.


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