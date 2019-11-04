دفتر أحوال

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب أطلق مسابقة تتنافى مع العادات والتقاليد أنه وفور رصد مقطع الفيديو قام قطاع الأمن الجنائي بالبحث والتحري عن صاحب مقطع الفيديو وتم التوصل الى جميع بياناته. وأضافت في بيان أن هذا الشخص هو مواطن كويتي، وبعد أخذ الاذن القانوني تم استدعاؤه، وبسؤاله عن سبب تسجيله للمقطع المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أفاد بأنه للتسلية فقط وأنه قام بحذف الفيديو من جميع الحسابات، وتم تحويله الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وتوجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور.

