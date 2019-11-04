آراء

منع وزارة الإعلام حفلة بعد السماح لها مشهد دراماتيكي مضحك فالذي سمح هو نفسه من منع بعد ذلك، وطرح شركتين للاكتتاب العام من جهة حكومية ثم التصريح بعدم جواز الاكتتاب بهما من جهة حكومية أخرى، ووجود برنامج عمل للحكومة وخطة خمسية ورؤية ورغم كل هذه الأدبيات السياسية والخطط تعلن الحكومة عن حاجتها للأفكار والاقتراحات من الناس، وفي النهاية لجنة برلمانية متخصصة في الاولويات التشريعية دون أي فعالية على الأرض سوى بعض التصريحات والنتيجة برلمان يشرع بتهور ودون خريطة واضحة للوقت وللموضوع.

الحكومة تعيش وتتمدد بواسطة أمرين، الفوضى ورد الفعل، خصوصاً على ما يثيره الشعب ويعترضون عليه، وهذا الأمر في السابق كان يتعلق بأي فعل أو انتقاد خارجي أو داخلي، أما في هذه المرحلة من مراحل الأمان السياسي التي وصلت له بعد شلل البرلمان لم تعد تهتم إلا بالانتقادات التي تأتيها من الخارج وآخرها ما نشر عن فضيحة العمالة المنزلية وحديث شبكة الاذاعة البريطانية عن شبهة اتجار بالبشر في عقود وطرق استقدام العمالة المنزلية وهو أمر حقيقي لا يجب التعامل معه وفق نظرية مؤامرة الغرب ضدنا بل استيعابه وحله وهذا ما ننتظره لننهي معه أزمة تعاني منها العمالة والأسر التي تستقدمهم ويتكلفون أموالاً طائلة.

وفي جانب آخر، لم تنته الحكومة إلى الآن من أعمال اصلاح الشوارع بعد فضيحة الأمطار السنة الماضية وبدل أن تحل الموضوع جذرياً وتحاسب من قصر قررت الحكومة أن تنهي المشكلة من جذورها، فالمشكلة في تطاير الحصى فكان الحل في التخلص من كل الحصى لا إصلاحه فقررت الحكومة حلاقة الشوارع على الزيرو وتركها جرداء دون طبقة ولا خلطة جديدة مثل ما اعلنوا حتى إذا جاءت الأمطار لم تجد لا حصى ولا صخر فيصمت الشعب وتنجح الحكومة.

لخبطة سياسية نعيشها والله يعين الشعب عليها و«على اللي قاعد يصير يومياً» وهو يتعرض لكل هذا التدفق الاعلامي ضده ومحاولات تشتيته والنتيجة هي وضع يتردى كل يوم في فوضى لم يعد المواطن فيها يعرف ماذا سيحصل «في الاسبوع الياي مو خلال سنة مثل ما يقولون بخططهم» حتى أصبح الخوف والاختناق معلماً بجانب ابراج الكويت. تفاءلوا

