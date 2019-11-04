آراء

من غرائب ما يحدث في الكويت ان تصدر وزارة الاعلام قرار الموافقة على حفل لفرقة «دي كرانش» الكورية لاحياء حفل بمناسبة مرور اربعين عاما على العلاقات الكورية- الكويتية، وتم التنسيق بهذا الشأن بين وزارة الخارجية والسفارة الكورية، اي بترتيب رسمي، ومن ثم يلغي وزير الاعلام الحفل قبل انطلاقه بدقائق، من دون ذكر الاسباب.

في هذا الشأن لا نتحدث فقط عن الغاء حفل غنائي، ومهما كانت ميول اعضاء الفرقة، فالمستغرب ان يساء الى العلاقات الكورية- الكويتية في مناسبة مهمة جدا، وان يصبح القرار بيد نائب وليس الجهات المعنية، وان تصبح كلمة النائب هي العليا في الدوائر الرسمية، والا يكون الوزير المعني قادرا على تقدير الموقف كي ينزل عند رغبة النائب ويوقف الحفل من دون اي سبب مقنع، الا لأن مواقف النائب تملي هذا الخيار الخطأ، والذي لا مبرر له.

اولا في الاصول الدبلوماسية، لا مجال للتخبط في القرارات لان ذلك يدل على عدم تنسيق بين الوزارات، وان لا قرار موحدا في الدولة، وهي نقطة سوداء تسجل على الكويت، وليس فيها اي ايجابية، اما في المضمون فإن ذلك يعني بكل صراحة ان النائب اصبح اقوى من الوزير، وهو يمارس سلطة تنفيذية ليست من حقه، ويملي على الدولة ككل رؤيته السياسية، التي هي في الاصل محل جدل بين الكويتيين وليس عليها اجماع، بمعنى ان هذا النائب لديه سلطة اكبر من السلطة التنفيذية، وهنا يصبح الوزير موظفا عند التيار السياسي للنائب وليس عند الشعب الكويتي، الذي تتعدد فيه الآراء والمواقف بشأن هذا النوع من الانشطة.

اضف الى ذلك ان هذه الفرقة لم تدخل الكويت بطريق غير شرعي، بل بتنسيق مسبق بين الوزارة المعنية، اي الخارجية، والسفارة، وصدرت لها التأشيرات القانونية اللازمة، اضافة الى ان لدى وزارة الاعلام سلسلة من الضوابط القانونية، التي رغم التحفظ عليها، معمول بها، وبالتالي كان من الاولى اخضاع الامر للمعايير التي تعمل من خلالها الوزارة، وليس لإملاءات نائب كل همه في هذه المرحلة ان يعزز حضوره الانتخابي حتى لو على حساب صورة الكويت وعلاقاتها الخارجية، ومتدخلا بشأن ليس من اختصاصه، انما له حق السؤال الدستوري وعلى الوزير ان يجيب عنه وفق الآليات الدستورية لا اكثر، لكن ان يرضخ الوزير لهذا الامر فهذه اقرب الى المهزلة، لأنه بذلك يعني ان السلطة التنفيذية اصبحت مرتعا لتحقيق غايات انتخابية للنواب من رصيدها، وبذلك يرسل رسالة مباشرة الى الشعب ان مرجعيتكم ليست الحكومة انما النواب، وعليكم ان تمروا من ابوابهم من اجل الحصول على حقوقكم.

صحيح ان للوزير مواقف متباينة في ما يتعلق بالشأن الثقافي، وسبق ان طالب عندما كان نائبا بمنع دخول الشاعر جلال الدين الرومي المتوفي قبل نحو 740 عاما البلاد، ما اثار يومها جدلا كبيرا في الاوساط الثقافية الكويتية، اضافة الى ان النشاطات الثقافية الكويتية، التي كانت في مرحلة ما تعتبر اساسا للحركة الثقافية الخليجية، خضعت لتقنين قاس في عهد الوزير الحالي، ومنها اصداره امر سحب ترخيص متعهد حفلات، قبل اسابيع بعد موافقة الوزارة على احياء الحفل في احد الفنادق، الذي اقيم بحضور مراقبي وزارة الاعلام، ولم تسجل عليه اي مخالفة، الا ان ضغط النائب دفع الى اتخاذ هذا القرار الذي يدل على تخبط في الوزارة، يجعل الامر كله عبارة عن اساءات ممنهجة الى حرية النشاط الثقافي الكويتي، والى العلاقات الكويتية مع الدول الاخرى، ما يعني اننا نعيش مسرحية هزلية سمجة، وهذا الامر لا بد ان يكون له نهاية كي لا تتحول صورة الكويت في الخارج الى كاريكاتيرية مضحكة.

