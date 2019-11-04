آراء

سؤال أطرحه على أعضاء المجلس وخاصة أولئك المتقدمين بالاستجوابات خلال بداية دور الانعقاد، ماذا ستحصدون من هذه الاستجوابات؟ فأنتم في آخر دور انعقاد لمجلسكم؟، وحتى لو حصلتم مبتغاكم لتمرير بعض القوانين فإذا لم ترد الحكومة اقرارها وتنفيذها سترجعها، واعتقد أنه من الصعب تمريرها في نفس دور الانعقاد لانها تحتاج الى موافقة ثلثي الاعضاء وهذا صعب جدا، وهذا كلام أغلب النواب بأن الحكومة لديها عدد ليس بقليل من النواب واذا تريدون تمريرها في دور الانعقاد المقبل فهذا اخر دور.

وأما بما يتعلق في الاطاحة ببعض الوزراء فبرأيي المتواضع صعب جدا، خصوصا ان بعض الاستجوابات، إن لم يكن جميعها تحمل صبغة شخصية وتصفية حسابات وإبراء للذمة أمام الناخبين.

فالأفضل أن تستغلوا اخر دور بتشريع قوانين تخدم المواطنين وترفع عن كاهلهم وتحسن الخدمات الاساسية لهم.

لست بصدد منازعتكم حول أداة دستورية منحها الدستور للنائب وهي الاستجواب، فهي حق أصيل لكم، ولكن اريد ان تستغلوا اخر دور انعقاد بالتشريع واقرار بعض القوانين المعقولة والتي يمكن تطبيقها ولا ترهق الحكومة. اقول يكفي الاستجوابات التي قدمتموها خلال أدوار الانعقاد الماضية والتي لم تحقق لكم أي شئ، ولم ير المواطن منها أي منفعة سوى إضاعة وقت المجلس وكل الوزراء أو أغلبهم لايزالون على قمم أهرام وزاراتهم، ومن هنا فهذه الاستجوابات قدمت في الوقت الضائع ولافائدة مرجوة منها.

اداء السادة النواب أوصل المواطنين الى مرحلة التمني بأن يحل المجلس الحالي في اقرب فرصة، فالمواطن لم يعد يحتمل بقاء المجلس حتى نهاية دور الانعقاد بسبب هذا الأداء السيء، وهذا ليس بسر بان هذا المجلس لم يكلف الدولة دينارا واحدا من حيث القوانين التي اقرها فالمجلس السابق والذي كان يسمى بالأسوأ حقق العديد من القوانين الشعبية كقانون نهاية الخدمة وكرت «عافية» وإقرار العديد من الكوادر للموظفين، و اما انتم ماذا قدمتم؟ هل من مجيب؟ اقولها ناصحا لكم.. استغلوا آخر دور انعقاد بالتشريع لقوانين تخدم المواطنين وينتفعوا منها قبل فوات الاوان يا أعضاء الأمة.

