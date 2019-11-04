مال وأعمال

تعمل الحكومة من سنوات على فك التشابك التنفيذي بين الجهات العامة المسؤولة عن بعض المشروعات التنموية والخدمية، حيث عانت العديد من المشروعات من تأخيرات كثيرة بسبب تداخل الاختصاصات وغياب التنسيق النسبي بين القائمين عليها.

وقال تقرير رقابي اطلعت عليه النهار أن بعض المشروعات مازالت تعاني من تعدد الجهات المسؤولة عن تنفيذها ما يسبب تعطلاً مع ضياع بعض الاهداف الموضوعة والمرجوة من المشروع نفسه.

وأضاف التقرير ان بعض المشاريع أيضاً تعاني نتيجة عدم دقة المبالغ الموضوعة والمطلوبة لتنفيذها، وهو الأمر الذي يسبب ربكة كبيرة عند التنفيذ فهناك مشروعات يتم خفض المبالغ المرصودة لها وهناك مشروعات اخرى يتم رفع المبالغ المرصودة لها وهو مؤشر غير صحي يوضح وجود خلل كبير في تقدير قيمة المشروعات المستهدف تنفيذها.

وأشار التقرير إلى وجود نقص في الاستشاريين الهندسيين ذوي الخبرة العالية في تصميم المباني وكذلك الفنيين من المساحين والرسامين.

واكد التقرير ان غياب معرفة الجهات المنفذة للمشاريع باهمية تلك المشاريع أدى الى صرف اموال على مشروعات لم تنجز أو تعطلت أو توقفت بعد فترة من انطلاقها!.

وطالب التقرير بدعم اجراءات الرقابة الداخلية والتدقيق والمتابعة على تنفيذ المشروعات، حفاظاً على المال العام، ودرءاً لتنامي باب العهد المتضخم في الأساس.

كما دعا التقرير الى الاهتمام بتدريب كوادر عالية المستوى تقوم على متابعة تنفيذ المشروعات العامة لحظة بلحظة طوال فترات تنفيذ تلك المشروعات وذلك حتى يتنسى متابعة عمليات الإنفاق عليها ومواطن الخلل التي تؤدي الى تعطل إنجازها، والعمل على إزالة المعوقات المالية بشكل مدروس يجنب الدولة تحمل أي اعباء اضافية.

وقالت مصادر متابعة ان الأمر الاهم في عملية تنفيذ المشروعات العامة يتمثل في ضرورة وضع خطط مالية وتنفيذية محكمة ومدروسة جيداً قبل بدء تلك المشروعات، حيث ان تغير الكلفة المالية لمشروع ما بعد وضع التصورات اللازمة للتنفيذ قد يخرجه على عكس التوقعات فخفض الكلفة المالية مثلاً قد يدفع المقاولين للتخلي عن بعض المواصفات الأساسية المطلوبة للمشروع.

