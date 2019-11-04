مال وأعمال

يسعى زعماء اقتصادات جنوب شرق آسيا (آسيان) سريعة النمو والصين واليابان وقوى إقليمية أخرى، إلى تحقيق انفراجة في اتفاق تجارة حرة ومخطط للتعامل مع التوترات الإقليمية في قمة سنوية افتتحت قرب بانكوك.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أوتشا في كلمته، أمام قادة رابطة «آسيان»، إن الرابطة تعتزم التوصل لاتفاق رئيس حول «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، وهي كتلة تجارية تضم 16 دولة وتشمل ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.

وذكر برايوت وفقا لوكالة «أسوشيتدبرس» أن «الهدف هو التوصل لاتفاق نهائي في هذا الشأن بحلول العام المقبل»، مضيفا أن آسيان تأمل في وضع مدونة سلوك مع الصين فيما يتعلق بالمياه المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي.

ويخطط مسؤولو آسيان لتقديم تقرير عن مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للقادة المجتمعين، والذي جاء في مسودته، أنه يجب الانتهاء من المحادثات بحلول فبراير 2020، كما على قادة الدول الأعضاء أن يقروها بقمة العام المقبل في فيتنام.

وكانت آسيان وشركاؤها أمهلوا أنفسهم حتى نهاية 2019 للتوصل إلى توافق. ولكن بحسب وزير الصناعة والتجارة في الفلبين رامون لوبيز، فقد تقرر في بانكوك تأجيل التوقيع المحتمل للاتفاق إلى 2020.

وتضم رابطة آسيان دول بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وميانمار، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام، حيث تشكل هذه الدول مجتمعة سوقا إقليمية سريعة النمو تضم حوالي 650 مليون شخص.

وتهدف الشراكة المقترحة إلى إزالة الحواجز التجارية، ووضع معايير للتجارة بين رابطة آسيان وست دول أخرى هي: الصين واليابان والهند وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وفي حال نجحت هذه الدول في التوصل إلى تفاهم حول الاتفاقية، فإنها ستغطي بذلك، سوقا مكونة من 3.4 مليارات شخص، ويبلغ حجمها 49.5 تريليون دولار.

ولكن حسب تقرير نشرته صحيفة «بانكوك بوست» التايلاندية، فقد أخفقت الدول المشاركة في القمة حتى الآن في التوصل إلى تفاهم حول توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعرف باسم «ري سي إي بي».

وذكر التقرير، أن الاجتماع فشل في التوصل إلى تفاهم حول الاتفاقية المذكورة، وأن مسؤولين رفيعي المستوى شاركوا فيه أعربوا عن تفاؤلهم بتوقيعه مع حلول نهاية العام الحالي.

وأوضح أن من بين المواضيع التي لم يتم التوافق حولها، الرسوم الجمركية والاستثمار، إضافةً إلى نقاط أخرى مختلفة، وذات أهمية كبيرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووفقا لوكالة «فرانس برس» فإن الصين ستبذل ما بوسعها خلال القمة التي تنتهي غدا الإثنين، لدفع اتفاق التبادل الحر قدما، مستفيدة من الفراغ الذي تركته واشنطن التي لم تنضم للمشروع.

والمشروع الذي أطلق في 2012 ويواجه تطبيقه صعوبات، يبدو أقرب إلى رد على النزعة الأحادية الأميركية والحرب التجارية المستمرة بين بكين وواشنطن منذ أشهر.

