مال وأعمال

تباينت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات أمس، في أولى جلسات الأسبوع وشهر نوفمبر الحالي، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة التداولات.

وهبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.13 في المئة و0.24 في المئة على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيس بواقع 0.15 في المئة.

وسجلت مؤشرات 5 قطاعات تراجعاً بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.82 في المئة، فيما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها الصناعة بنحو 0.78 في المئة.

وجاء سهم «سنرجي» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 15.82 في المئة، بينما تصدر سهم «تعليمية» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 30.94 في المئة.

كانت «تعليمية» أعلنت عن قفزة بالنتائج السنوية للعام الحالي بنمو كبير نسبته 4825 في المئة، مع توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيعات نقدية تُقدر بنحو 14.58 مليون دينار.

على مستوى التداولات، تقلصت سيولة البورصة 58.6 في المئة لتصل إلى 12.23 مليون دينار مقابل 29.54 مليون دينار بالجلسة السابقة.

كما انخفضت أحجام التداول أمس بالبورصة بواقع 20.7 في المئة لتصل إلى 105.73 ملايين سهم مقابل 133.39 مليون سهم.

وحقق سهم «بنك الخليج» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.1 مليون دينار مُرتفعاً 0.76 في المئة، فيما تصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 20.7 مليون سهم مُرتفعاً 0.36 في المئة.

