مال وأعمال

أعلنت شركة كامكو للاستثمار، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية محققة صافي ربح بلغ 0.93 مليون دينار بربحية سهم 3.93 فلوس للسهم الواحد، مقابل 1.1 مليون دينار (بربحية سهم 4.45 فلوس للسهم الواحد) لنفس الفترة من عام 2018 ، وبلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات 13.02 مليون دينار والتي تمثل 71.4 في المئة من إجمالي الإيرادات التي بلغت قيمتها 18.23 مليون دينار. ولايزال إنهاء عملية الدمج بنجاح مع الشركة التابعة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، يعد أحد أبرز الإنجازات لكامكو خلال هذا العام. ويواصل فريق العمل بجد لإتمام دمج العمليات مع الاستفادة من أوجه التآزر والكفاءات والمنتجات والخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركتين، حيث يتوقع ان يثمر هذا الاندماج عن كيان أكبر بحيث تصبح كامكو واحدة من أقوى الجهات الفاعلة في قطاع خدمات الاستثمار الإقليمية بما في ذلك إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية المصرفية والوساطة المالية.

في سبتمبر الماضي، وافق مساهمو كل من شركة كامكو للاستثمار وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) على جميع المسائل المتعلقة بمشروع عقد الاندماج بين الشركتين. كما وافق مساهمو كامكو على إعادة هيكلة رأس مال الشركة وزيادة رأس المال المدفوع بحوالي 10.5 ملايين دينار ليصل إلى 34.2 مليون دينار من خلال إصدار حوالي 105 ملايين سهم في مقابل أسهم الأقلية التي تمتلك في «غلوبل» بناءً على نسبة تبادل الأسهم المقررة وفقاً لتقرير مستشار الاستثمار المستقل، كما هو مبين في مشروع عقد الاندماج عن طريق الدمج بين كامكو وغلوبل، بحيث تكون كامكو الشركة الدامجة وغلوبل الشركة المندمجة. وفي معرض تعليقه على النتائج، قال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لشركة كامكو: «هذه مرحلة استثنائية ومهمة في تاريخ كامكو في ظل صفقة الاستحواذ والاندماج مع غلوبل إن الاتمام الناجح لعملية الاندماج وما يترتب عليه من ترشيد في النفقات وتكاملية الاعمال من شأنهم تعزيز مستويات الكفاءة بما يضع كامكو على سكة النمو الذي يمهد الطريق لفرص نمو هائلة وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة».

