مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» مناف الهاجري «إن اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الريعي الذي اعتمد على النفط لسنوات طويلة، قد أثر على إقبال هذه الدول على المخاطر. إلا أنه مع الطفرات التكنولوجية والديموغرافية والعولمة، صار هاجس الاستدامة أكثر استقطاباً للاهتمام لجذب الاستثمارات، وخصوصاً كوننا في منطقة عدد السكان فيها 422 مليونا، أكثر من 50 في المئة من سكانها تحت سن 25 سنة، ونسبة البطالة بينهم تصل إلى 21 في المئة، الأمر الذي أجل وتيرة الإصلاحات.» وجاء تصريح الهاجري ضمن مشاركته في الحلقة النقاشية في «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي عُقدت يوم 29 أكتوبر بالمملكة العربية السعودية، الرياض، حول «تبادل الأماكن: ما هي المراكز المالية الجديدة الناشئة حول العالم؟» تحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وصرح الهاجري قائلاً: «نشهد اليوم إرادة واضحة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز المراكز المالية في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية واحتضان الشركات المحلية، حيث سنت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التغييرات التشريعية لتحسين بيئة الأعمال ورفع درجة التنافسية للاقتصاد. وتمضي عملية بناء المؤسسات بوتيرة متسارعة في المنطقة، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال والبيئة التشغيلية، وتحفيز القطاع الخاص كي يكون له دور أكبر في الاقتصاد. أما العقبات التي تحول دون دخول الأسواق في مختلف القطاعات فقد تم تذليلها أو الحد منها لتعزيز القدرة التنافسية. وتقدم الكويت الآن تراخيص للاستثمارات بنسبة 100 في المئة في العديد من القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وفقًا لقانون عام 2014. وفي عام 2016، قامت المملكة العربية السعودية بتوسيع نطاق القطاعات التي يُسمح فيها بالملكية الأجنبية الكاملة عن طريق تضمين شركات البيع بالتجزئة والجملة. كما وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا على الملكية الأجنبية بنسبة 100% في 122 نشاطًا اقتصاديًا موزعًا على 13 قطاعًا مثل الطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والبناء والترفيه. كما يتم تجديد قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص كي تتناسب مع احتياجات السوق الحالية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

