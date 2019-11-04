مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن إطلاق حملة توعوية للوقاية من سرطان البروستاتا «موفمبر» تحت مظلة #لأننا_نهتم خلال شهر نوفمبر تزامناً مع الحملة التوعوية العالمية.

وقامت VIVA بتغيير صورة الملف على جميع منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بضم شعارها إلى الشعار العالمي للحملة الذي يتمثل بالشريط الأزرق، كما ستقوم بنشر نصائح لأطباء متخصصين طوال شهر نوفمبر وإقامة أنشطة، تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية الوقاية والفحص المبكر لدى الرجال.

وصرّحت دانة فيصل الجاسم، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في VIVA قائلةً: «نسعى في VIVA إلى تثقيف موظفينا والمجتمع بمعلومات ونصائح قيّمة تشجع على ضرورة الكشف المبكر مما يساعد على تقليل احتمالية الإصابة بمرض البروستاتا. وتندرج هذه الحملة فضلاً عن أنشطة وفعاليات أخرى، ضمن برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية الذي يدعم مختلف المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والرياضة وريادة الأعمال، التي تعود بالنفع على المجتمع».

