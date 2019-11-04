مال وأعمال

قدّم بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً رعايته البلاتينية لمؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية «فينتك» لعام 2019، والذي نظمته شركة «إفنتس 12» للعام الثالث على التوالي في فندق فورسيزونز الكويت، وذلك بحضور مجموعة من الشركات الرائدة والهيئات التنظيمية ورجال الأعمال والأكاديميين من جميع أنحاء العالم.

ولقد استمرت جلسات المؤتمر لمدة 3 أيام، حيث ناقشت مواضيع مختلفة ومهمة، مثل آليات الدفع، وأنظمة البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبيانات الضخمة، والتطبيقات المصرفية، وفرص تقديم التقنيات المبتكرة وحلولها العالمية وغيرها الكثير. ومن جانبه، ألقى مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، كلمة خلال حفل الافتتاح صرح فيها قائلاً: «نحرص في «KIB» على المشاركة سنوياً في مؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية (فينتك) وذلك من منطلق إيماننا بتزايد أهمية التكنولوجيا المالية وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في العديد من أوجه العمل المصرفي». مضيفاً أنه إذا نظرنا إلى المستقبل، سنرى أن تطور التكنولوجيا أصبح أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ومن الضروري اتباع نهج متوازن يجمع بين العمل المصرفي التقليدي والخدمات الرقمية المبتكرة. مؤكداً أن KIB يؤمن بأن الجمع بين الخدمات المصرفية المفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات سيصبح حجر الأساس لجميع الخدمات المقدمة في القطاع المصرفي، حيث ستتيح هذه التطبيقات أمام العملاء المزيد من الخيارات للتفاعل مع مزودي الخدمات المالية، ولهذا فإننا نخطط للتحوّل مع الاتجاهات المصرفية المستقبلية وذلك بالتعاون مع طرف ثالث من مزودي الخدمات. كما أشار توفيقي إلى أن KIB يحرص على تحقيق الرؤية الأميرية السامية، حيث يتبنى الخطط الطموحة الموضوعة للعام 2035، ويسعى لمواصلة تطوير خدماته ومنتجاته وتطبيق أحدث التطورات التكنولوجية، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية مبتكرة للعملاء تتسم بأعلى معايير الجودة والتميّز مع مراعاة الأمان والسرية وسهولة الاستخدام.

ولقد سلط الضوء أيضاً على القفزة التي حققها KIB خلال السنوات الأخيرة على مستوى الخدمات المصرفية الإلكترونية، منوهاً إلى أن الاستثمار الذي وضعه في هذه الخدمات قد أثمر عن تميزه على مستوى البنوك الإسلامية محلياً وإقليمياً وهو ما أدى إلى حصوله لثلاث سنوات متتالية على جائزة «أفضل بنك إسلامي في الخليج» من مجلة «وورلد فاينانس». منوهاً إلى أن أي تطوير أو استحداث لخدمات البنك الجديدة هو نتاج التواصل المباشر مع العملاء والاستماع لآرائهم باستمرار للتعرف على توجهاتهم ورغباتهم واحتياجاتهم، وبالتالي تلبيتها بهدف جعل حياتهم أكثر راحة وسهولة، لنؤكد للجميع بأن KIB هو بنك للحياة بحيث يقدّم لعملائه أسلوب حياة مميزاً. وفي الختام، وجه توفيقي خالص الشكر والتقدير لشركة «إفنتس 12» لتنظيمها هذا الاحدث ولكل الحضور والجهات الراعية والمشاركة في مؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية «فينتك». واعداً الجميع بالبحث عن كل ما هو جديد من أجل إرضاء عملائه دائماً وأبداً. يذكر أنه من أبرز الخدمات المصرفية الرقمية التي طرحها البنك مؤخراً على سبيل المثال لا الحصر خدمة مركز الاتصال المطوّر الذي يضم خدمة الاستجابة الصوتية التفاعلية المرئية، الخدمة الهاتفية المرئية المبتكرة التي تتيح للعملاء الوصول إلى معظم خدمات البنك من خلال واجهة مرئية، خدمة KIB دايركت الأولى من نوعها في الكويت للقيام بالعمليات مصرفية من خلال القائمة التفاعلية عبر أجهزة الموبايل دون الحاجة للإنترنت، خدمة المكالمة المرئية للتواصل مع موظفي خدمة العملاء من خلال إجراء مكالمة فيديو مرئية، هذا بالإضافة إلى إعادة إطلاق خدمات البنك المصرفية عبر الإنترنت والموبايل والموقع الإلكتروني للبنك بحلة جديدة كلياً.

