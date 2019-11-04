مال وأعمال

تأكيداً لريادته في قطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية، وضع بنك بوبيان نفسه في مصاف الكبار بحصوله للعام الخامس على التوالي على جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية (الرقمية) Best Islamic Digital Bank من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد تعليقاً على ذلك «فخورون بكوننا جئنا هذا العام بين الكبار في العالم حيث تم اختيارنا ومن جهة محايدة كأفضل مؤسسة إسلامية في العالم في واحد من أهم المجالات التى تشهد منافسة قوية وهو الخدمات الإلكترونية».

وأضاف ان هذه الجائزة تأتى لتتوج عاماً مميزاً على مستوى الخدمات المصرفية الإلكترونية كما انها إضافة لسلسة الجوائز التى حصدها البنك في هذا المجال وهي جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية والافضل ايضاً على مستوى الشرق الأوسط وجميعها من مؤسسة غلوبل فاينانس .

وأشار الماجد إلى «ان ابرز ما يمثله هذا الإنجاز انه وضع بنك بوبيان كبنك عربي إسلامي بين قائمة البنوك الكبرى وهو إنجاز جديد يضاف للبنوك الكويتية والقطاع المصرفي والمالي في الكويت». وقال الماجد ان البنك فخور بسجله من الجوائز والتقديرات التى حصل عليها لاسيما في السنوات الأخيرة خاصة وانها تأتي من مؤسسات إقليمية وعالمية مشهود لها بالحيادية والثقة الكبيرة في اختياراتها المبنية على الارقام والنتائج المالية وإنجازات السوق».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري ان بنك بوبيان كان من البنوك القليلة على مستوى المنطقة وربما العالم التى استوفت شروط التقدم للجائزة حيث انطبقت جميع المعايير التى وضعتها غلوبل فاينانس على تجربة البنك في السنوات الاخيرة . وقال التويجري ان السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في قاعدة عملاء بنك بوبيان الذين يستخدمون الحلول المصرفية الإلكترونية سواء عبر موقع البنك الإلكتروني على الانترنت او من خلال خدمات بوبيان موبايل بانكنج . وأضاف ان ذلك ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وبالتالي فإن عدد العمليات المصرفية باستخدام جميع القنوات تضاعف خلال السنوات الاخيرة مقارنة بنسب نمو معتدلة للبنوك الاخرى وهو تحدى آخر يضاف إلى التحديات التي واجهت البنك.

