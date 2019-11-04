مال وأعمال

القاهرة - «كونا»: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «اكويتي القابضة» للاستثمار عدنان الصقر استحواذ الشركة على 30 في المئة من شركة النيل للالومنيوم والزجاج والواجهات المعدنية للمباني المختلفة (اليونايل) المملوكة لصندوق «ازدهار مصر للشركات المتوسطة». وقال الصقر في بيان ان الاستثمار في شركة (اليونايل) يمثل «خطوة هامة» على طريق الانطلاقة الجديدة للاستثمارت الكويتية في مصر.واضاف ان من اهم ركائز هذه الانطلاقة تكوين شراكات «استراتيجية» مع نخبة من المؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية الناشطة في مصر بهدف المساهمة في خلق كيانات اقتصادية لها وفرص «واعدة» في النمو فضلا عن تحقيق العائد الاستثماري المرجو. وأوضح ان حظوظ شركة (اليونايل) في النمو والتوسع سواء على مستوى المنتجات والخدمات المقدمة للسوق المصري او على المستوى الاقليمي يتيح الفرصة لادراجها بسوق الاوراق المالية (اي.بي.او) في المستقبل.

وأكد الصقر ان «اكويتي القابضة» تهدف الى انتقاء استثماراتها «بعناية» مضيفا ان عملية الاستثمار في (اليونايل) جاءت بعد دراسات مستفيضة وسلسلة من المفاوضات من قبل الفريق الفني لـ «اكويتي» والتي تكللت باتمام الصفقة.

