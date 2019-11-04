مال وأعمال

قام البنك الاهلي المتحد أخيراً بتركيب وتشغيل شبكة مايكرويف حديثة عن طريق شركة التراسل تليكوم للاتصالات احدى شركات مجموعة ريم العقارية وذلك لربط أفرع البنك المنتشرة في مختلف مناطق الكويت مع الفرع الرئيس.

وتصل سرعة الشبكة الجديدة إلى ما يفوق 100 ميغا في الثانية لكل فرع، حيث تعتبر منظومة المايكرويف الحديثة نقلة نوعية في طريقة نقل البيانات بسهولة ويسر مع توفير أقصى درجات الحماية والسرية للمعلومات وهي أمور تتماشى مع التطوير المستمر من قبل البنك الاهلي المتحد.

وقد قامت شركه التراسل تليكوم للاتصالات باختبار الأجهزة والتعاون مع مجموعة من البنوك والهيئات الحكومية في الكويت وخارجها لتوفير حلول مختلفة عن نقل البيانات بالطرق التقليدية المكلفة ماديا بالمقارنة بشبكات المايكرويف الخاصة والتي لا غنى عنها في المستقبل القريب لتكون بديلا واقعيا وأفضل لنقل البيانات من مكان الى آخر وبمسافات كبيرة تتعدى 35 كيلومترا وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لا تألو جهدا لتوفير انسب الحلول وأفضلها.

