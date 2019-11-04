مال وأعمال

نظم بنك الخليج، بالتعاون مع مكتبة ذات السلاسل، يوم القراءة الممتعة لتشجيع الأطفال على القراءة والتعلم، وذلك صباح يوم الجمعة في فرع المكتبة في مجمع الأفنيوز.

وأعد موظفو بنك الخليج ومكتبة ذات السلاسل عدة أنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال من عمر 3 إلى 10 سنوات، تتضمن قراءة القصص والتجول في أقسام المكتبة بالإضافة إلى فقرة الأعمال الفنية، وذلك سعيًا من بنك الخليج إلى خلق الألفة بين الأطفال والقراءة وتحسين مستوياتهم التعليمية، ضمن برامجه للمسؤولية الاجتماعية. وحصل الأطفال في نهاية اليوم على عدد من الهدايا والألعاب لتحبيبهم بهذا اليوم وأنشطته.

وحول ذلك قالت مساعد المدير للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، لجين القناعي: «سعداء بتقديم يوم القراءة الممتعة للأطفال مع مكتبة ذات السلاسل ضمن مبادراتنا المختلفة لدعم المجتمع، بجميع أفراده من مختلف الأعمار. ندرك في بنك الخليج أهمية التعليم في الصغر ودوره في بناء الشخصية، كما ندرك أهمية الثقافة المالية، ولذلك ننتهز جميع الفرص لدعم المبادرات التعليمية والثقافية في البلاد. هؤلاء الأطفال هم مستقبلنا، ونفخر بغرس حب القراءة والتعلم فيهم منذ الصغر».

يفخر بنك الخليج بدعمه المتواصل للمجتمع المحلي، ويشارك في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية على مدار العام بهدف تمكين مختلف أفراد المجتمع.

