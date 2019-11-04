مال وأعمال

بدأت هيئة أسواق المال يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الماضي مرحلةً جديدة من مشروعها الوطني لتعزيز الثقافة المالية، بتوقيعها اتفاقية رعاية جديدة مع «جمعية إنجاز الكويتية» لتنفيذ برامج توعوية في المراحل التعليمية المتوسطة والثانوية تمتد على مدار العامين الدراسيين (2019/2020-2020/2021). وأعقبت ذلك بإطلاق أول برامج الاتفاقية يوم الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من الشهر ذاته بتنفيذ ورشة عمل توعوية استهدفت 56 طالباً في مدرسة مشعان الخضير المتوسطة للبنين بمنطقة مشرف، وورشة عملٍ أخرى يوم الخميس الموافق للحادي والثلاثين من شهر أكتوبر في مدرسة سعاد الصايغ للبنات بمنطقة جابر العلي استهدفت 123طالبة حيث تولى موظفو الهيئة مهام تقديمها بالتعاون مع ممثلي الجمعية المذكورة، ومن المنتظر أن تستكمل جميع فعاليات البرامج المزمع تنفيذها خلال الفصل الدراسي الحالي. ويأتي توقيع اتفاقية الرعاية الجديدة مع جمعية إنجاز استكمالاً لما تم البدء به في المرحلة الأولى من التعاون المشترك ضمن «المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية» الذي انطلق مطلع عام 2017 مستهدفاً القطاع التعليمي بمراحله المختلفة التربوية والجامعية والذي شمل تنفيذ عدة فعالياتٍ من بينها برامج توعوية مع جمعية إنجاز الكويتية امتدت على مدار عامين دراسيين (2016/2017-2017/2018) أفضت إلى تنفيذ (192) ورشة عمل توعوية من خلال متطوعين من الهيئة في (48) مدرسة وتم فيها تأهيل (2216) طالباً وطالبة في المرحلتين التعليميتين المتوسطة والثانوية.

