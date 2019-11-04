مال وأعمال

أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة المهندس محمد العدواني، ممثلاً عن وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان، أن تنويع مصادر الدخل يعد هدفاً حكومياً استراتيجياً، كما أن دعم المنتج المحلي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، ولذلك فقد سنت دولة الكويت القوانين لدعم المنتجات المحلية لأنها تشكل قضية أمن قومي للبلاد، فضلا عن دورها في تنشيط حركة السوق وتوفير فرص العمل.

ولفت العدواني في الكلمة التي ألقاها، أمس، خلال فعاليات ملتقى دعم المنتج الوطني الذي تنظمه جمعية الصحفيين الكويتية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية تحت شعار «صناعتنا فخرنا»، والذي أقيم تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان أن الحكومة وضعت الصناعة في رأس أولوياتها ضمن تطلعاتها لرؤية «كويت جديدة 2035»، وتبنت إنشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة، ومرافق ملائمة وخدمات صحية وإسكانية وأنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما عملت على توفير بنية تشريعية تسمح بإصدار التراخيص بسهولة ويسر».

وقال إن تشجيع المكون المحلي ودعم الصناعات الكويتية وإحلال المنتجات الكويتية بديلاً عن الواردات الأجنبية يعد هدفاً وتوجهاً أساسياً للدولة، كما أن قطاع الصناعة المحلية يعتبر عمود الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في سبيل تعزيزه ليكون قادراً على المنافسة وسط السوق المحلية والأسواق المجاورة، وتشجيع المستثمرين على القيام بصناعات جديدة، لاسيما في ظل التسارع الكبير في الصناعات العالمية، وظهور صناعات متجددة كل عام.

صناعات صغيرة

وأكد العدواني على أن نجاح النشاط الصناعي يعتمد بشكل كبير على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، جنباً إلى جنب مع نظيرتها الكبيرة، وذلك نظراً لأهميتها في خلق فرص وظيفية، موضحاً أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعـــات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا، عبر تمويله للكثير من المشروعات التي بلغت 1035 مشروعا في 3 سنوات للفترة الممتدة من يناير 2016 حتى 9 يناير 2019، بحجم تمويل 177.1 مليون دينار، ولعل هذا الرقم يعكس جدية الحكومة في دعم أصحاب المشاريع للمساهمة في عملية التنمية المستمرة.

الصندوق الوطني

ومن جانبه شدد عضو مجلس الامة صلاح خورشيد على ضرورة اهتمام وزارة التجارة والصناعة بدعم واستقرار الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعـــات الصغيرة والمتوسطة، داعياً وزير التجارة والصناعة إلى الحرص على الاختيار الصحيح لمدير عام الصندوق الذي شهد تغييراً أكثر من مرة.

وأضاف أن هناك شريحة كبيرة ممن تحملوا مخاطرة العمل في القطاع الخاص والمخاطرة من خلال تأسيس مشاريع صغيرة، ليتفاجأوا فيما بعد أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعـــات الصغيرة والمتوسطة ما زال غير مستقر، على الرغم من أن السلطة التشريعية وجدت لزاماً عليها إنشاء الصندوق برأسمال ملياري دينار، بعد قناعة تامة بأهمية دعم أصحاب ورواد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت خورشيد إلى ان أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجهوا مشكلة كبيرة من قبل لجنة المناقصات المركزية، إلى أن صدر قانون المناقصات الجديد الذي ألزم الجهات الحكومية بتخصيص حصة وقدرها 10 في المئة من المشاريع لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ألزمت الشركات النفطية وعلى راسها شركة نفط الكويت بتخصيص حصة للمبادرين من خلال الدخول في المشاريع الضخمة.

قوانين داعمة

وأضاف أن مجلس الامة يعمل على إصدار القوانين الداعمة للصناعة والصناعيين، لكن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين من قبل بعض الجهات الحكومية التي تقوم بوضع العصا في العجلة وتحاول تنفيذ القانون إما من خلال التأخير للائحة التنفيذية أو من خلال عدم التفسير الصحيح لمواد القانون.

كيان تنظيمي

من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان أن «الغرفة» هي الكيان التنظيمي الجامع لأصحاب الأعمال من الصناعيين والتجار، مشيراً إلى ان موضوع الملتقى إنما ينسجم مع الخطوات الهامة-والمنتظرة منذ زمن بعيد- والتي قامت بها الدولة خلال الآونة الاخيرة دعماً للصناعة ولمنتجاتها.

وأشار إلى أن الدولة بدأت أولى خطواتها الفعلية لتوزيع القسائم الصناعية في منطقة الشدادية الصناعية، حيث صدر القانون رقم 74 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وهو التعديل الذي زاد من أفضلية المنتج المحلي الكويتي في المشتريات العامة إلى 20 بالمئة، وأعطى العديد من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تشجيع الصناعة

ولفت أن غرفة تجارة وصناعة الكويت أولت منذ نشأتها إهتماماً بالغاً بدعم وتشجيع الصناعة، حيث كان أول مؤتمر نظمته الغرفة مخصصاً لبحث قضايا وشؤون الصناعة في الكويت في مايو 1962، ثم وفي عام 1966 تقدمت الغرفة باقتراح بإنشاء صندوق للتنمية الصناعية والذي كان نواة للتفكير بإنشاء بنك الكويت الصناعي، كما أقامت الغرفة ندوة في أواخر إبريل 2001 تحت عنوان «أفضلية الشراء للمنتج الوطني».

وأشار إلى أن جهود الغرفة توالت في هذا المجال، ولعل أحدثها لقاء لجنة الصناعة والعمل بالغرفة في مايو 2016 مع وكيل وزارة الاشغال العامة وكبار المسؤولين في الوزارة لبحث ومناقشة الصعوابت التي تواجه الدولة لدعم المنتج الوطني، واستحقاق شركات ومؤسسات القطاع الخاص الصناعية للدعم في المشتريات الحكومية، وبخاصة المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الاشغال العامة، بحيث يصبح دعم المنتج المحلي وتشجيعه هو الاصل والقاعدة العامة واجبة النفاذ.

حماية الصناعة

وأضاف الجوعان بالقول : شاركت الغرفة مع الهيئة العامة للصناعة في الاعداد للوفد الصناعي الكويتي الذي زار قطر يومي 8 و 9 يناير 2019 للترويج للصادرات الصناعية ، وفي مارس 2019 عقدت لجنة الصناعة والعمل اجتماعا مع المسئولين بالهيئة العامة للصناعة للتباحث حول حماية الصناعة الكويتية ومناقشة قضايا مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية والوقائية التي يتولاها مكتب الامانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتابع للامانة العامة لدول مجلس التعاون».

واختتم الجوعان بالقول إن دعم المنتج الوطني لا يقف عند حد إعطاء الافضلية في المشتريات الحكومية أو تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك العديد من السبل الاخرى التي يمكن أن نسلكها تشجيعاً للصناعة المحلية ودعماً لمنتجاتها، لعل أهمها أن تكون الهيئة العامة للصناعة هي المرجعية للقطاع الصناعي بحيث تختص بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي.

الدخل القومي

من جهته أكد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عدنان الراشد على اهتمام جمعية الصحافيين بالقطاع الصناعي، وذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للجمعية خاصة وأن هذا القضية تعتبر إحدى قضايا المجتمع التي تؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي خاصة في ظل وجود رؤية الكويت 2035 والتي تهدف إلى تعزيز دعم المنتج الوطني وجعله إحدى روافد الدخل القومي.

وأضاف: «لقد آن الآوان لأن نفكر في المنتج المحلي للقطاع الخاص والحكومي، ولاسيما أن هناك بعض الشركات الحكومية ولديها منتج محلي على غرار شركة مطاحن الدقيق وأسمنت الكويت، والكثير من الشركات ذات الباع الطويل والخبرة في هذا المجال.

وتساءل الراشد قائلاً: أين حصة الشباب من هذه المشاريع وهذا الاهتمام، مستذكراً في هذا الصدد دور غرفة تجارة وصناعة الكويت ومجلس الأمة ووزارة التجارة بكافة إدارتها إلى جانب المتابعة الحثيثة لاتحاد الصناعات الكويتية الذي يبذل جهدًا غير مرئي لكنه فاعل .

ركيزة أساسية

من جانبه قال أمين صندوق الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية سعد الفجي، إن المنتج الصناعي يعد ركيزة أساسية للدخل القومي، وهو ما يتطلب دعم وتعزيز القطاع الصناعي، فمثلاً إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه سيتم إغلاق بعض المصانع.

وأعرب عن أمله في حصول شريحة من الخريجين على دورهم حتى وإن كانت هناك بعض المعوقات فإنه يمكن تلافيها من خلال مثل هذه الملتقيات.

أولوية للمنتج المحلي

أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى عدنان الراشد أن أصحاب المنتجات من الشركات والمصانع عليهم التزامات، لكن الأولوية في الوضع الحالي يجب أن تكون للمنتج المحلي بعد ذلك المنتج الخليجي، فالخليج هم أهلنا والأقربون أولى بالمعروف.

بيئة جاذبة

أشار نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة وممثل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان في الملتقى المهندس محمد العدواني إلى أن الحكومة سعت، ومازالت، لخلق بيئة جاذبة لرأس المال والاستثمار، وتأسيس صناعات محلية بجودة عالمية وتوطينها عبر شراكات مع كبريات الشركات، وتأمين متطلباتها واحتياجاتها.

قفزة كبيرة

قال العدواني أن الحكومة حققت قفزة كبيرة في تعزيز المنتجات المحلية عبر إنجاز قوانين عديدة منها قانون إنشاء الهيئة العامة للصناعة رقم 56 لسنة 1996 والتي تهدف الماده 28 منه الى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة والأخوة أعضاء اللجان المختصة فيه الذين لم يدخروا جهدا ووقتا لإنجاز كل ما من شأنه الدفع بالصناعة المحلية والمنتج المحلي وتعزيز وجوده ليكون رافداً للاقتصاد الوطني.

تخصيص حاضنات

دعا النائب في مجلس الأمة صلاح خورشيد إلى ضرورة توفير الدعم الصحيح لأصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك من خلال تخصيص الحاضنات التي تساعدهم على العمل والانتاج، لا سيما وأن هناك شريحة كبيرة من أصحاب الافكار والابداع الذين هم على أتم الاستعداد للعمل متى ما توفرت الارضية الخصبة لهم.

بنية تحتية

أوضح فهد الجوعان أن الحكومة عليها أن تولي اهتماما كبيراً بالبنية التحتية للجودة بما تشمله من مواصفات ومختبرات وذلك لضبط حركة الوردات من السلع غير المطابقة للمعايير والتي تنافس منتجاتنا المحلية بصورة غير عادلة وغير متكافئة، مع ضرورة إعادة النظر في الرسوم غير المبررة التي يتحملها القطاع الصناعي والتي تثقل كاهل الصناعيين وتضعف من تنافسيتهم.

«الصندوق الوطني»

مول 1035 مشروعاً

بـ 117.1 مليون دينار

قال محمد العدواني ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مول 1035 مشروعا في ثلاث سنوات بقيمة 177?1 مليون دينار (نحو 584?4 مليون دولار). ورأى العدواني ان نجاح النشاط الصناعي يعتمد على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها في خلق الفرص الوظيفية لافتا إلى أن الحكومة سعت إلى خلق بيئة جاذبة لرأس المال والاستثمار وتأسيس صناعات محلية بجودة عالمية وتوطينها عبر شراكات مع أكبر الشركات وتأمين متطلباتها واحتياجاتها.

القطاع الصناعي أكبر مستقبل للعمالة

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات حسين الخرافي ان السوق الكويتي مفتوح سواء في الصناعات المحلية أو البضائع المستوردة من دول العالم موضحا ان القطاع الصناعي المحلي يعد أكبر قطاع يستقبل عمالة.

