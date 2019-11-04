مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أن القطاع الصناعي هو القادر على استيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل، مشددًا على أهمية دعم الصناعة لتسهم بشكل فاعل في تنويع مصادر الدخل وتوظيف الشباب الكويتي، مضيفاً أنه في المستقبل لا توجد وظائف حكومية وانما ستكون فقط متاحة في القطاع الخاص.

وبين الخرافي في كلمته خلال ترؤسه الجلسة الأولى التي كانت بعنوان «أفضلية المنتج المحلي وانعكاساته على الاقتصاد المحلي» أن الصناعة هي صمام الأمان للمجتمعات، إلا أن هناك غيابا واضحا لدعمها من قبل القطاع الحكومي مقارنة باهتمامها بقطاعات أخرى مثل القضية الاسكانية وغيرها.

وقال في تصريح صحافي ان الصناعات الكويتية لا يوجد بها احتكار بشكل عام ومحدد حيث ان معظم الصناعات متعددة ومتنوعة مضيفا ان السوق الكويتي مفتوح سواء في الصناعات المحلية او البضائع المستوردة من دول العالم.

وأثنى الخرافي على جهود نواب مجلس الأمة في وضع تشريع يعطي المنتج الوطني 20 في المئة في المشاريع التي يقرها جهاز المناقصات العامة، ونحن الآن في انتظار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفاً أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقوم بجهود جبارة لجذب المستثمرين، إلا أن المستثمرين عندما يأتون لن يستثمروا في القطاع الصناعي.

تكامل الجهات

وأشار إلى أهمية تكامل الجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي مثل الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وعقب الخرافي على احتكار بعض الشركات داخل السوق المحلي قائلا إن السوق الكويتي حر ومن الصعب وجوده مع الانفتاح على كل الدول.

وتطرق الخرافي إلى أمثلة على غياب الدعم للقطاع الصناعي، قائلاً إن الكويت ليس بها إرادة صناعية، مستدلاً على ذلك بمنطقة الشدادية التي تم تخصيص 5 ملايين متر مربع بها منذ سنوات ولكنها لم تسلم حتى اليوم، مضيفاً أن منطقة النعايم الصناعية لم يحدث شيء فيها رغم مرور خمسة عشر عامًا. وبين أن آخر منطقة صناعية وزعت في السبعينيات وكانت في منطقة صبحان، ولفت إلى أنه مر حتى الآن نصف قرن ولم يتم تسليم منطقة صناعية واحدة.

دعم الاقتصاد

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد شبيب العجمي أن دور الجهاز يكمن في دعم الاقتصاد الكويتي من خلال توفير أسواق عادلة تتساوى فيها جميع الشركات والعاملين بها بعيداً عن أي ممارسة مضرة للمنافسة وعدم تأثرها بالأسواق غير عوامل السوق. وقال إن القضايا التي تعرض على الجهاز من جميع القطاعات يتم دراستها بشكل مفصل من الجانبين المالي والقانوني والاقتصادي، مشيراً الى ان الجهاز منذ تأسيسه في عام تلقى أكثر من 80 قضية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن أهداف الجهاز تتمثل في تعزيز ثقافة المنافسة الحرة، ورفع أداء السوق وتنشيط التنمية الاقتصادية، وتحسين البيئة التنافسية في الاقتصاد الوطني،وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.

إجراءات التقصي

وبين أن الجهاز يتولى وضع السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها، وتلقي الاخطارات والطلبات والشكاوى واتخاذ اجراءات التقصي والبحث والاستدلال فيها، والتحقيق في الممارسات الضارة بالمنافسة، وتلقي طلبات الاعفاء ومنح التصريح ببعض الممارسات، وتلقي الاخطارات بشأن الاندماجات والاستحواذات، واجراء الدراسات والبحوث لتقييم المنافسة، واقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة وابداء الرأي في مشروعات القوانين، ونشر الوعي والثقافة التنافسية بين القطاعات كافة، واقامة برامج تدريب وتطوير وتثقيف ذات الصلة والتعاون الدولي في مجالات المنافسة مع الأجهزة المماثلة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية.

12 حالة

وأشار إلى أن آلية عمل الجهاز تتمثل في الشكاوى والمبادرات، وأن كل شكوى أو مبادرة يتم دراستها وتحليلها قانونيا واقتصاديا وماليا.

وذكر أن هناك 12 حالة من الممارسات الضارة بالمنافسة، إذ تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ذوي السيطرة اساءة استخدامها وفقا لما يلي:

التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو التثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو بأي صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق بغرض الإضرار بالمنافسين الآخرين.

الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية أو باخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، أو بتخزينها دون وجه حق أو بأي صورة أخرى.

افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.

منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أي وقت.

حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين، وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.

بيع المنتجات بأقل من كلفتها الفعلية بقصد الاضرار بالمنتجين المنافسين.

التأثير على عطاءات بيع أو شراء أو تقديم أو توريد المنتجات والخدمات سواء في المناقصات أو المزايدات أو عروض التوريد ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة من المتقدمين.

وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيها ماركة أو صنف السلع المراد شرائها.

التوقف الكلي أو الجزئي عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات أو وضع قيود أو شروط على توفيرها وفق الضوابط.

اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية بقصد الاضرار بالمنافسة.

تعليق ابرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي أو الاتفاق.

اهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر، أو بتسريب معلومات لصالح أحد المتنافسين دون غيره.

الأثر الاقتصادي

ومن جانبه، انتقد النائب في مجلس الأمة أحمد نبيل الفضل الأداء الحكومي فيما يتعلق بقياس الأثر الاقتصادي على القطاع الصناعي لاعتمادها منهج «الانجاز الورقي» في تعاملاتها مع القطاع الصناعي وهو المنهج المتبع أيضاً في جميع القطاعات، موضحًا أن المشكلة الأساسية تكمن في انفصال الإدارات الحكومية عن بعضها البعض وعدم وجود لغة حوار مشترك فيما بينها.

وأوضح الفضل في كلمته أنه عندما نتحدث عن دعم المنتج المحلي، علينا أولاً معرفة هل هناك منتج محلي؟ وفي حال وجودة هل يغطي هذا المنتج احتياج السوق بالكامل أم لا؟

جهود تشريعية

وأشار الفضل إلى أن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود التشريعية والتفيذية وألا يكون دعم القطاع الصناعي مرتبطًا بشخص واحد، مبينًا أن هناك جهات يجب أن تسمع لبعضها البعض فعلى سبيل المثال يتعين على الصندوق الوطني أن يستمع للهيئة العامة للصناعة لمساعدتها في تمويل المشاريع التي تقوم بإنشائها، كما يحب العمل على تعزيز تكنولوجيا الصناعية في المشاريع التي تام تنفيذها مع عدم تجاهل تطوير الصناعة النفطية التي تعد داعم رئيس للاقتصاد الوطني. وقال الفضل هل يعقل أن يمر دعم مادة «البوتومين» بالكثير من الإجراءات بين الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة ومجلس الوزراء لاتخاذ قرار بدعم تلك المادة.

ارتياح ورفض

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت أحمد القضيبي أن قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بإعطاء الأفضلية في الأسعار بنسبة 15% للمنتجات الكويتية على مثيلاتها أو ذات المنشأ الوطني ارتياحًا لدى الشركات المحلية والذي رغم أهميته إلا أن الجهاز المركزي للمناقصات رفض الالتزام بالقرار باعتباره أنه لا يتفق مع المادة الأولى لقانون المناقصات العامة 49/2016.

وبين أن أعضاء مجلس الأمة قدموا اقتراح بقانون بتعديل قانون المناقصات العامة والذي نجح في إعطاء المنتج المحلي أفضلية عن المنتجات المماثلة بنسبة 20%. وأضاف أن الدولة سعت إلى تشجيع المنتج الوطني من خلال الحملة التي أطلقتها في ديسمبر 2011 بعنوان «منا وفينا» بكلفة 2.1 مليون دينار في ثلاثة سنوات، بالإضافة إلى قرار وزارة الأشغال العامة والذي بموجبه تم تشكيل لجنة للتحقق من توافر أولوية استخدام المنتج الوطني في مشاريع الوزارة.

وتساءل القضيبي عن الأسباب وراء تعطيل وتنفيذ التشريعات والقرارات التي تدعم المنتج المحلي، مجيبًا أن هذا التساؤل يطرح وجهات نظر متعددة في الإجابة عليه، فمنها من يرى أن الأسباب تعود لارتفاع أسعار المنتج المحلي وانخفاض جودته وقصور الدعاية التسويقية له، فيما يرى بعض الصناعيين المحليين أن العقبة تكمن في عدم ثقة مسؤولي الشراء لدى الجهات الحكومية بالمنتج المحلي وتفضيلهم لمنتج الأجنبي.

أفضلية المنتج

وأوضح القضيبي أن تطبيق مبدأ أفضلية المنتج المحلي بحاجة إلى تضافر جميع جهود كل الأطراف لتحقيقه، مصيفًا أن الأجهزة الحكومية مدعومة للتعرف على المصانع المحلية والتطبيق الجاد والحازم لجميع القوانين والقرارات الداعمة للمنتج المحلي، وبالمقابل فإن المصانع المحلية مدعوة بدورها غلى تحسين نوعية إنتاجها وتطوير جودته وتجديد تصاميمه بما يتلاءم مع احتياجات وشروط الجهات الحكومية. وفيما يتعلق بانعكاس تطبيق أفضلية المنتج المحلي على الاقتصاد، أشار إلى أن صندوق النقد الدولي أوضح أن الكويت تعد أكبر دولة على مستوى دول التعاون الخليجي من حيث نصيب الإنفاق الحكومي في الناتج والذي بلغت نسبته 56% حسب إحصائيات 2016 والتي تتجاوز 90% إذا تم قياس نصيب الإنفاق من الاقتصاد المحلي غير النفطي.

وأضاف أنه عند النظر إلى أبواب المصروفات والنفقات الحكومية لميزانية 2019/2020 نجد أنها 21.5 مليار دينار، ويبلغ مشتريات الحكومة من السلع والخدمات المتركزة في السلع والخدمات والنفقات الرأسمالية بحدود 6.7 مليارات دينار والتي تشكل 15.4% من الناتج المحلي البالغ قيمته 142 مليار دينار في 2018، مؤكدًا أنه ما من شك أن دعم المنتج المحلي وإعطاءه أفضلية سينعكس إيجابًا وبصورة كبيرة على الصناعة المحلية ومنتجاتها وعلى الدورة الاقتصادية بأكملها.

تقلبات النفط

اشار القضيبي الى ان القطاع الخاص لا ينبغي ان يعتمد في خططه التسويقية على المشتريات الحكومية فقط كونها عرضة لتقلبات اسعار النفط، ومن الضروري الاهتمام بالاسواق الاقليمية والعالمية من خلال الاهتمام خطط تصديرية تقوم على منتجات كويتية ذات تنافسية وقادرة على المنافسة داخل الكويت وخارجها.

فتح اسواق جديدة اشار النائب في مجلس الأمة احمد نبيل الفضل الى ان هناك صناعات لا يستوعبها السوق المحلي البالغ حجمه 4?5 ملايين نسمة وبالتالي يجب تفعيل الاتفاقيات بين الكويت ودول الجوار لفتح اسواق جديدة على سبيل المثال فإن السوقين العراقي والايراني بهما 100 مليون نسمة.

عمليات الاندماج او الاستحواذ تطرق العجمي الى عمليات الاندماج او الاستحواذ، مبينا انه اذا تجاوزت الحصة السوقية للكيان الجديد 35 % من حجم السوق يجب على المعنيين اخطار الجهاز، مبينا ان اي اندماج او استحواذ يجب الا يؤدي الى سيطرة الكيان الجديد على السوق.

كفاءة اقتصادية

ذكر القضيبي ان الغرفة ومن منطلق حرصها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية ومن واقع مطالعتها لافضل الممارسات العالمية في مجال الانفاق الحكومي، تتطلع الى ان يكون الانفاق الحكومي اداة لتشجيع شركات القطاع الخاص على تبني افضل الممارسات في الادارة والانتاج وان يكون محفزا لهم للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة بما يزيد تنافسيتهم ويفتح الطريق امامهم للانطلاق نحو الاسواق ليس فقط المحلية بل والاقليمية والعالمية.

