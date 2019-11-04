مال وأعمال

اشار تقرير بيت التمويل الكويتي « بيتك» الى ان التداولات العقارية بلغت 147 مليون دينار بنهاية أغسطس الذي تزامن مع موسم الحج وعطلات عيد الأضحى المبارك وانخفاض ملحوظ لعدد أيام التداول، وهي أدنى قيمة منذ نهاية عام 2016 ، وهى منخفضة في أغسطس إلى أقل من نصف قيمتها في يوليو، مدفوعة بأداء متوسط لمختلف القطاعات العقارية، ولم يصل السكن الخاص خلال أغسطس لنصف مستواه في يوليو، وسجل الاستثماري أقل من ثلث سيولته في يوليو. ويلاحظ تداولات محدودة للعقار التجاري مقارنة بالأشهر الماضية من العام، وعاد العقار الحرفي لمستوياته المحدوة في الوقت الذي لم يسجل الشريط الساحلي أي بيانات بعد أن استمر لعدة أشهر في ضخ سيولة كبيرة، ويلاحظ انخفاض شهري لعدد التداولات العقارية إلى 334 صفقة أي أدنى من نصف عددها في يوليو مع انخفاض عددها في جميع القطاعات العقارية.

وبرغم الأداء الضعيف في أغسطس مقارنة بالأشهر التي سبقته إلا أن التداولات العقارية ارتفعت 8 في المئة على أساس سنوي مصحوبة بزيادة سنوية 7.7 في المئة لعدد الصفقات نتيجة أداء متفاوت لعددها في القطاعات المختلفة ، مع تراجع طفيف في السكن الخاص فيما تراجع عددها في الاستثماري 21 في المئة بينما زاد عددها بشكل كبير في التجاري والحرفي على أساس سنوي.

انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في أغسطس 32 في المئة على أساس شهري، برغم ذلك التراجع إلا أنه سجل تحسناً طفيفاً عن مستواه على أساس سنوي، ويلاحظ تراجع متفاوت في القطاعات المختلفة ، وتراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري بأعلى نسبة بين القطاعات، في حين سجل القطاع الصناعي والحرفي زيادة ملحوظة على أساس شهري، إلا أن متوسط قيمة الصفقة ارتفع مقارنة على أساس سنوي في أغلب القطاعات العقارية باستثناء التجاري.

التداولات الإجمالية

بلغت التداولات العقارية من 147 مليون دينار بنهاية أغسطس وتصل بذلك لأدنى مستوى في الثلاثة أعوام الماضية بعد ان ضخت أعلى مستوى من السيولة خلال العام الحالي في يوليو، وانخفضت قيمتها بنسبة شهرية كبيرة قدرها 70 في المئة، لذا عاودت التداولات العقارية اتجاهاً تنازلياً، مدفوعاً بأداء محدود لمختلف القطاعات العقارية، ويعد القطاع التجاري أكثرها تراجعاً خلال أغسطس يليه الاستثماري والسكني بانخفاض في كل منهما نسبته 65 في المئة و57 في المئة على أساس شهري، برغم هذا الأداء الشهري المحدود إلا أنه يلاحظ زيادة قيمة إجمالي التداولات بحدود 8 في المئة عن العام الماضي نتيجة زيادة متفاوتة في القطاعات العقارية باستثناء السكن الاستثماري الذي سجل تراجعاً وصل إلى 14 في المئة.

وقد بلغ مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومي 8.2 ملايين دينار بنهاية أغسطس، وتصل بذلك إلى واحدة من أدنى مستوياتها منخفضة بشكل كبير عن متوسط تداول يومي بلغ 24.3 مليون دينار في اليوم من يوليو، وربما يعود ذلك الى انخفاض ملحوظ لعدد أيام التداول إلى 18 يوماً مقابل 20 يوماً في شهر يوليو، في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي 2 في المئة على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي. وتراجعت التداولات العقارية بالعقود إلى أدنى مستوى في العام الحالي أي نحو 143 مليون دينار في أغسطس منخفضة بنسبة 64 في المئة على أساس شهري أي سجلت أدنى من نصف قيمة بلغتها وهى حوالي 293 مليون دينار في يوليو، في حين أنها تعد أعلى بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي، بينما انخفضت تداولات الوكالات إلى مستوى محدود هو الأدنى خلال عام مضى حين بلغت 4.5 ملايين دينار مقابل مستوى استثنائي بنحو 93 مليون دينار في يوليو، لكن يلاحظ زيادة كبيرة في أغسطس نسبتها 20 في المئة على أساس سنوي.

الحصة السوقية

حافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات برغم تراجعها إلى مستوى محدود على أساس شهري في أغسطس، إلا أن حصتها ارتفعت كثيراً مستحوذة على نحو 48 في المئة من التداولات مقابل واحد من أدنى مساهماتها بنحو 34 في المئة من التداولات العقارية خلال يوليو، ومازال الاتجاه العام لهذا المؤشر في مسار تنازلي. وارتفعت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى حوالي 37 في المئة من التداولات في أغسطس مقابل 32 في المئة من تداولات القطاع في يوليو، انخفضت حصة القطاع التجاري إلى 12.5 في المئة من إجمالي التداولات في أغسطس مقابل حصة تجاوزت 21 في المئة في يوليو، ويلاحظ تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية. وقد تحسنت حصة قطاع العقارات الحرفية من التداولات بشكل طفيف بلغ 2.9 في المئة من التداولات في أغسطس مقابل 2.7 في المئة في يوليو. ولم يشهد أغسطس تسجيل أية تداولات على قطاع الشريط الساحلي بعدما ساهم في يوليو بحصة تجاوزت 10 في المئة من التداولات العقارية.

متوسط قيمة الصفقة

بلغ متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية حوالي 441 ألف دينار في أغسطس منخفضة بسنبة 32 في المئة عن واحد من المستويات المرتفعة اذ سجل 650 ألف دينار بنهاية يوليو، ومازال معدل التغير الشهري لمتوسط قيمة الصفقة يسير بشكل متذبذب واضح، ويلاحظ تحسن طفيف لمتوسط قيمة الصفقة بحدود ربع في المائة عن مستواه في أغسطس 20018، ويتواصل الاتجاه المتذبذب للتغير السنوي في متوسط قيمة الصفقة العقارية.

