مال وأعمال

عادت تداولات السكن الخاص في أغسطس إلى واحد من أدنى مستوياتها مسجلة 70 مليون دينار بعدما شهدت مستوى متوسط نسبياً في يوليو، وقد تراجعت تداولات السكن الخاص إلى أقل من النصف مقابل تداولات قيمتها 165 مليون دينار في يوليو، بانخفاض شهرى 57 في المئة ومازال القطاع يشهد معدلات تغير شهرية متذبذبة، وبرغم الأداء الشهري المحدود شهد قطاع السكن الخاص زيادة 8 في المئة على أساس سنوي.

بلغ متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص 324 ألف دينار خلال أغسطس منخفضاً 2.2 في المئة عن متوسط 331 ألف دينار بنهاية يوليو، ومازال الاتجاه التصاعدي لهذا المؤشر متواصلاً برغم تذبذب معدل تغيره على أساس شهري، في حين يواصل متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع ارتفاعه مسجلاً زيادة 10 في المئة على أساس سنوي بنهاية أغسطس، ويلاحظ تواصل تسجيل معدلات زيادة لهذا المؤشر السنوي منذ مارس من العام الحالي.المتذبذب للتغير السنوي في هذا المؤشر.

