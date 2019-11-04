مال وأعمال

عاود العقار الاستثماري تسجيل مستوى محدود من التداولات خلال أغسطس بقيمة 54 مليون دينار منخفضة 65 في المئة عن مستوى يوليو البالغ 155 مليون دينار، وتواصل تداولات القطاع تسجيل معدلات تراجع على أساس سنوي بنهاية أغسطس قدرها 14 في المئة .

مازال مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري عند مستوياته المرتفعة التي سجلها في الأشهر الماضية، ووصل هذا المؤشر إلى 809 آلاف دينار بنهاية أغسطس لكنه سجل تراجعاً بنسبة 15 في المئة على أساس شهري، منخفضاً للشهر الثاني على التوالي مقارنة بمستوى مرتفع حين سجل 953 ألف دينار في يوليو. أما على أساس سنوي فإن متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع سجل زيادة تخطت 9 في المئة، ويتواصل المسار