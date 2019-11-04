مال وأعمال

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة للمرة الثالثة هذا العام سعياً للحفاظ على نمو الاقتصاد الأميركي. وكانت تلك الخطوة متوقعة على نطاق واسع نظراً لاستمرار المخاوف تجاه تباطؤ النمو الاقتصادي في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي حين قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، إلا أنه تبنى نبرة متفائلة نسبياً عند ذكر قائمة مطولة بالأسباب التي تجعل الاقتصاد يعمل بشكل جيد في ظل الموقف الحالي للسياسة النقدية بما في ذلك قوة الإنفاق الاستهلاكي وتحسن مبيعات العقارات السكنية.

ويشير قرار الاحتياطي الفيدرالي والبيان الصادر عنه إلى إمكانية ايقاف خفض أسعار الفائدة بما يعرف باسم «تعديل منتصف الدورة» المطبق هذا العام. وكان التغيير الرئيس الذي طرأ على البيان هو إسقاط إشارة سابقة في بيان سياسته بأنه «سيتحرك بالنحو الملائم». وستقوم لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في الوقت الحالي بمراقبة التطورات فقط بهدف «تقييم المسار المناسب» لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن المخاطر التي تهدد «النظرة الأولية» أصبحت «تتحرك الآن في اتجاه إيجابي»، إضافة إلى أن الوضع «سيتطلب ورود بيانات للتسبب في إعادة تقييم مادي للتوقعات الأساسية للجنة». وبعبارة أخرى يجب أن تتدهور البيانات الاقتصادية بشكل ملحوظ قبل أن يتم خفض أسعار الفائدة مجدداً أو ارتفاع التضخم بنحو كبير ليتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ويستبعد كلا الاحتمالين على المدى القصير، لذا فقد يكون الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من تغيير سياساته في الوقت الحالي.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال 10 أيام مقابل العملات الرئيسة الأخرى بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حيث أدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز جاذبية العملات الأجنبية. كما أنه نظراً لاقتراب مستوى الدولار من أعلى مستوياته التاريخية، فان أي تحسن في البيانات العالمية يكون له تأثيراً على الدولار في ظل مراهنات المستثمرين على تحسن معدلات النمو في أوروبا ومناطق أخرى. وفي واقع الأمر، بعد تقلص مخاطر انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية وظهور بيانات إيجابية من أوروبا، شهدنا تعافي الجنيه الإسترليني واليورو بشكل كبير مقابل الدولار الأميركي هذا الشهر.

