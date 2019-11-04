مال وأعمال

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على تمديد المهلة المحددة لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر يناير، إلا أنها منحت المملكة المتحدة أيضا إمكانية مغادرة الاتحاد في أقرب وقت إذا تم التصديق على اتفاقية الانسحاب. وحث رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، الذي عارض هذا التأجيل، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدم السماح بأي تمديد إضافي بعد يناير 2020.

وفي محاولة منه «للمقامرة» بهدف هزيمة الجمود في البرلمان وكسب الأغلبية، ضغط جونسون وتمت الموافقة علي إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر. وبينما يبدو أن حزب جونسون يتقدم على منافسيه في استطلاعات الرأي إلا أن نتائج الانتخابات قد تسلك أي من الطريقين بما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير.

