مال وأعمال

صرحت شركة جي إف إتش كابيتال المحدودة، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل من قبل مجموعة جي إف إتش المالية، عن تعيين محمد خنجي بمنصب رئيس تنفيذي أول بالشركة.

نوسوف يتولى خنجي منصبه الجديد انطلاقاً من خبرته الواسعة التي تربو على 21 عاما في مجال الاستثمار، إدارة العلاقات، إدارة الثروات وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 13 عاما من الخبرة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن خنجي الذي انضم للعمل بمجموعة جي إف إتش في عام 2014، كان يشغل أخيراً منصب مدير تنفيذي لتوظيف الاستثمار وإدارة العلاقات حيث كان مسئولا عن سوقي الإمارات العربية المتحدة وآسيا. نوقبل انضمامه إلى جي إف إتش، عمل خنجي لدى بنك الاستثمار الدولي، مصرف الطاقة الأول ومصرف قطر الأول. خنجي حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «هال» بالمملكة المتحدة.

