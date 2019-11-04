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بيروت- الوكالات: احتشد الآلاف من مناصري التيار الوطني الحرّ حزب الرئيس اللبناني ميشال عون، على طريق القصر الجمهوري، أمس للتعبير عن دعمهم له قبل ساعات من تظاهرات «احد الوحدة» المناهضة للسلطة الحاكمة في وسط بيروت.

وخاطب الرئيس اللبناني أنصاره وقال انه يرى «شعب لبنان بأكمله من خلال مسيرات مؤيديه».

وقال عون ان «كثيرين يعرقلون خارطة الطريق التي وضعناها». وأعلن أنه «رسم خارطة طريق تتضمن الفساد والاقتصاد والدولة المدنية».وذكر عون أن «الفساد لا يمكن أن يزول بسهولة، لأنه متغلغل في الدولة اللبنانية» معترفا بأن «الشعب اللبناني فقد ثقته بدولته».

وقبل خطاب عون المقتضب ألقى صهره رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، كلمة قال فيها ان شعار «كلن يعني كلن» في ساحات لبنان «ينبغي أن يكون للمساءلة وليس للظلم» داعياً لعدم اتهام الجميع بالفساد. وأشار الى أن وزراء ونواب التيار الوطني الحر رفعوا السرية المصرفية عن حساباتهم.

واعتبر باسيل أن بعض مطالب المتظاهرين «تعجيزية و»مدمرة للاقتصاد»، وأعلن أننا «نفخر بتحويل لبنان الى بلد نفطي» وقال انه «لا ينبغي أن تنتهي الثورة ببقاء الفاسدين ورحيل الأوادم»، موضحاً أن «الهدف الأساسي للأحداث الأخيرة في لبنان هو اسقاط العهد».

وتعليقاً على كلمتي عون وباسيل، غرد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، على تويتر «عدنا الى المربع الأول مع كلام شعبوي فارغ يعود الى 30 عاماً مضت».

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حركة احتجاج غير مسبوقة تطالب برحيل الطبقة السياسية منذ أكثر من أسبوعين عمّت كافة مناطقة.وتجمّع انصار الرئيس اللبناني على الطريق المؤدي الى قصر بعبدا تحت شعار «يا أهل الوفاء» رافعين الأعلام اللبنانية وأعلاما برتقالية ترمز الى حزب عون. ورُفعت لافتة كُتب عليها «نحن هنا جنرال لا نتركك ما دمنا على قيد الحياة»، في اشارة الى الرئيس عون الملقب بالجنرال منذ أن عُيّن قائداً للجيش عام 1984.

وانتقد المشاركون المتظاهرين المناهضين للسلطة الذين يطالبون باستقالة عون، لكنهم أكدوا أنهم يشاركون المحتجّين مطالبهم المتعلقة بالاصلاحات ومكافحة الفساد. ورأوا أن عون هو الوحيد الذي يمكن أن يحقق هذه المطالب.

وكان الرئيس اللبناني قال انه «سيحدد قريبا» موعدا لاجراء مشاورات رسمية مع أعضاء البرلمان «لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة» بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي، لكنه يعكف حاليا على «حل بعض العقد» أولا.

