عربيات ودوليات

ابو ظبي- الوكالات: اعلن محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن البنك يدرس تقديم مساعدات للبنان، وإنه سيرفع توصية إلى قيادة الدولة. وقال المنصوري للصحافيين امس عما إذا كانت الإمارات قد قدمت معونة للبنان منذ زيارة رئيس وزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الشهر الماضي فأجاب «قررنا إجراء دراسة وتقديم توصية للقيادة في ضوء التطورات الأخيرة». وأضاف المنصوري أنه لا يوجد اتفاق على أمور محددة، آملاً أن يتحسن الوضع في لبنان الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية بين 1975 و1990 وسط احتجاجات تعم البلاد.

