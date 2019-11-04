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بغداد- الوكالات: عطلت مصارف ومؤسسات حكومية في العراق عملها امس اثر تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية التي دخلت يومها العاشر وسط دعوات الى عصيان مدني. وذكر شهود طلبوا عدم نشر اسمائهم ان محتجين قطعوا جسر الحضارات احد اهم جسور مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار جنوبي العراق وعطلوا الحركة بين جانبي المدينة في بداية ساعات الدوام الرسمي. واضافوا ان محتجين منعوا كذلك دخول الموظفين الى دوائر ومؤسسات حكومية كما قطعوا طريقا الى احدى المنشات النفطية غربي المدينة. وفي محافظة البصرة واصل المئات من المحتجين لليوم الثاني على التوالي قطع الطريق المؤدي الى ميناء ام قصر احد اهم منافذ التجارة العراقية الى العالم. وقطع محتجون في محافظة ميسان طرقا مؤدية الى عدد من الحقول النفطية وابرزها حقل مجنون العملاق دون معرفة ما اذا كانت الحقول قد توقفت عن العمل.

وفي بغداد اقدم محتجون امس على قطع عدد من الطرق الرئيسة وسط وجنوبي العاصمة بغداد في تصعيد جديد للاحتجاجات واغلق المئات من المحتجين منذ ساعات الصباح الاولى طرقا رئيسية مهمة منها طريق «محمد القاسم السريع» الذي يربط العاصمة بالمحافظات الجنوبية وطريق منطقة الشعب الذي يربط وسط العاصمة باجزائها الشرقية وطرق اخرى.

ولاحقا أفاد مصدر أمني في عمليات العاصمة العراقية بغداد باعادة فتح أغلب شوارع العاصمة بعد انسحاب المتظاهرين وأكد المصدر أن القوات الأمنية أزالت الحواجز التي وضعها المتظاهرون.

وذكر بيان حكومي أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية لبحث آخر التطورات، والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية مهامها لحفظ الأمن والاستقرار، وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد». وكانت السلطات الامنية العراقية قررت السبت تقليص ساعات حظر التجوال الليلي في بغداد الى اربع ساعات بدلا من ست ساعات. بدورها، استبقت وزارة التربية أخبار الاضراب العام، وأكدت أن يوم أمس دوام رسمي في البلاد. أما نقابة المعلمين فقد أعلنت تمديد الاضراب حتى الخميس المقبل، وحمّلت الرئاسات الثلاثة مسؤولية سقوط قتلى وجرحى بالتظاهرات. الا أن أمانة مجلس الوزراء العراقي هددت باجراءات ضد ادارات المدارس التي تواصل الاضراب.

وكان آلاف العراقيين، توافدوا ليل السبت الى وسط بغداد، وانتشر عدد كبير منهم على جزء من جسر الجمهورية وساحة التحرير ومحيطها. كما أقام المتظاهرون المتاريس على الجسر الشهير الذي يؤدي الى المنطقة الخضراء، بارتفاع أكثر من أربعة أمتار لتجنب قنابل الغاز المسيل للدموع الذي أوقع عدداً كبيراً من القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية.

