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بغداد الوكالات: أعلنت السلطات العراقية، أمس احباط مخططات لهجمات ارهابية تستهدف العاصمة بغداد، بالتزامن مع استمرار التظاهرات التي تعم المدينة ومناطق أخرى من البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» عدد صور، قالت انها تتضمن متفجرات وأجهزة اتصال كانت معدة للتفجير في وقت خروج المتظاهرين الى الشوارع. وأظهرت الصور شخصا معتقلا، أخفت الوكالة ملامح وجهه، وقد أحاط به عدد من رجال الأمن. ونقلت الوكالة عن خلية الاعلام الأمني، قولها ان اعترافات من قال انه «الارهابي أبو هارون» أسهمت في العثور على متفجرات وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات ارهابية بالتزامن مع التظاهرات في بغداد. ولم تحدد خلية الاعلام الأمنية هوية «أبو هارون» أو الجهة التي ينتمي اليها، واكتفت بالقول انه اعتقل خلال كمين نصب جنوبي بغداد.

وأضاف بيان للخلية أنه «بعد التحقيق معه، اسهمت اعترافاته في العثور على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات ارهابية».

وخرج العراقيون الى الشارع منذ مطلع أكتوبر الماضي للمطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد، لكن سرعان ما ارتفع سقف مطالبهم الى «اسقاط النظام» ومعاقبة النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد والرضوخ للقوى الأجنبية مثل ايران. وخلال التظاهرات، سقط نحو 260 قتيلا وأصيب نحو 12 ألفا، بحسب احصاءات مفوضية حقوق الانسان في العراق.

