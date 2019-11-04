عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أكد المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي أمس معارضته لأي حوار مع واشنطن في خطاب ألقاه لمناسبة الذكرى الأربعين التي تحييها ايران اليوم لعملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية في طهران.

وأعلن خامنئي أنّ «المعارضة الثابتة للمفاوضات مع الولايات المتحدة هي احدى الأدوات المهمة التي تمتلكها ايران لمنعهم من ايجاد موطئ قدم في بلدنا العزيز» وتابع أنّ «منع التفاوض منطق سليم، يظهر عظمة الجمهورية الاسلامية للعالم ويكشف عظمة (الولايات المتحدة) المزيفة». وقال خامنئي انّ «الذين يرون في المفاوضات مع الولايات المتحدة الحل لكل المشاكل هم على خطأ بلا شك» مشددا على أن «التفاوض مع أميركا لن يؤدي الى شيء». وأشار الى أنّه «لو قبلنا بالمفاوضات، لطرح الأميركيون موضوع الصواريخ ولقالوا، على سبيل المثال، ان الصواريخ الايرانية يجب أن يبلغ مداها 150 كيلومترا كحد أقصى». وأضاف «لو قبل المسؤولون الايرانيون ذلك، لكان تدميراً لبلدنا، واذا لم يوافقوا فاننا سوف لن نحصل على أي شيء»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ووصف خامنئي الدعوات الفرنسية لعقد لقاء بين طهران وواشنطن لحل «كافة المشاكل» بأنها «سذاجة ان لم تكن تواطؤا» وقال ان «الحكومة الفرنسية تتوسط وتنقل الرسائل وتجري اتصالات، والرئيس الفرنسي (ايمانويل ماكرون) يقول انه في حال عقد لقاء مع أميركا ستحل كافة المشاكل، انه اما أن يكون ساذجا أو متواطئا مع أميركا».

ورأى مرشد الجمهورية الايرانية أنّ «البعض يحرف حقائق التاريخ ويعتبر ان الخلاف» مع الولايات يعود الى أزمة الرهائن عام 1979 ولكنه لفت الى أنّ «الخلاف بين الشعب الايراني والحكومة الأميركية يمتد الى مؤامرة 19 أغسطس 1953» في اشارة الى «الانقلاب على حكومة محمد مصدق» بحسب المصدر نفسه.

وأضاف خامنئي «أميركا لم تتغير مطلقا منذ أن نفى نظام الشاه الامام الخميني في نوفمبر 1964 وحتى نوفمبر 2019». وأضاف «أهم رد مقابل العداء الأميركي لايران هو اغلاق الطريق عليها، أمام اختراقها السياسي مجددا داخل البلاد».

