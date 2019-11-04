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أسكتلندا: استقلالنا عن بريطانيا «في متناول اليد»


غلاسكو الوكالات: هددت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورغن بأن «استقلال» بلادها عن المملكة المتحدة «في متناول اليد» وهي تأمل في تنظيم استفتاء جديد العام المقبل يحقق هدفها رغم المعارضة التي تبديها لندن لذلك. وأضافت ستورغن في كلمة ألقتها في مدينة غلاسكو أمام حشد من الأسكتلنديين المؤيدين للانفصال أن الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر تنظيمها في بريطانيا في 12 ديسمبر المقبل هي الأهم بالنسبة لأسكتلندا معتبرة أن مستقبل الأخيرة على المحك. ودعت زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي الناخبين للتعبئة والتصويت لحزبها في الانتخابات المقبلة، على أمل أن يتمكن من حمل الحكومة البريطانية على تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال.


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