عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركيّة أنّ أحد كبار مستشاري دونالد ترامب خلال حملته الانتخابيّة الرئاسيّة قال عام 2016 انّ أوكرانيا، وليس روسيا، مسؤولة عن اختراق الكتروني طاول الحزب الديموقراطي. وبحسب شهادة أدلى بها ريك غيتس، مساعد المدير السابق لحملة ترامب، أمام «اف بي آي» فانّ بول مانافورت مدير الحملة وقتذاك كان يقول لمساعديه انّ اختراق البريد الالكتروني للحزب الديموقراطي «كان على الأرجح عمل الأوكرانيين، وليس الروس». ووفقاً للشهادة ايّاها، فانّ المسؤولين عن حملة ترامب قالوا انّهم مقتنعون بأنّ كييف تدبّرت الأمر بشكل يُتيح الصاق التهمة بروسيا.

وفي يوليو 2016، بدأ موقع «ويكيليكس» نشر الآلاف من رسائل البريد الالكتروني للحزب الديموقراطي. وقالت الاستخبارات الأميركيّة لاحقًا انّ تلك الرسائل تمّ الحصول عليها من خلال جواسيس روس وأُرسِلَت بعد ذلك الى «ويكيليكس».

والوثائق التي نُشرت السبت تُظهر أيضاً أنّ ترامب وكبار مستشاريه وأفرادًا من أسرته ناقشوا مرارًا كيفية وضع اليد على رسائل البريد الالكتروني التي حصلت عليها «ويكيليكس».

واشتدّ خطر آلية العزل التي تهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مع قيام مجلس النواب بالتصويت على اجراء حاسم سيفتح مرحلة جديدة في التحقيق بشأن الفضيحة الأوكرانية، اذ يجيز استجواب الشهود في جلسات علنية. وفور التصويت ندد ترامب على «تويتر» بـ«أكبر حملة مطاردة سياسية في التاريخ الأميركي».

