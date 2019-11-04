عربيات ودوليات

كشف الكاتب الصحافي المصري عبدالقادر شهيب عن خبايا التنسيق بين الادارات الأميركية المتعاقبة مع جماعة «الاخوان المسلمين» لوصول الى حكم مصر، مؤكدا ان المخطط اكتمل بعد تمويل «طويل» في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما.

وقال شهيب، رئيس مجلس ادارة «دار الهلال» الأسبق ورئيس تحرير مجلة «المصور» الأسبق»، ان ادارة اوباما اتخذت قرارا باطاحة حكم لصالح «الاخوان» التي تعهد مرشدها خطيا للسيناتور جون كيري بتنفيذ السياسات والرغبات الأميركية.

وأوضح شهيب ان غموض المستقبل السياسي لمصر كان الصاعق الذي فجر انتفاضة 25 يناير، التي اندلعت نتيجة لتراكم اخطاء مبارك وقضية «التوريث»، مشيرا الى الجيش رفض «دفع» كلفة حماية نظام رأى انه وقته انتهى.

وفي هذا السياق، لفت الكاتب الصحافي القدير الى استياء القوات المسلحة من سياسات جمال مبارك ومجموعته واستشهد على ذلك بقول نائب الرئيس السابق ورئيس الاستخبارات الأسبق عمر سليمان «شوية عيال وهيودوا البلد في داهية» وإلى تفاصيل الحوار التالي:

هل فوجئت بأحداث 25 يناير 2011؟

الأحداث بدأت من اعتصام عمال الغزل والنسيج في مدينة المحلة، ثم تطورت الأمور وتفاقمت نتيجة المعالجة الخاطئة والتأخر في اتخاذ القرارات كرد فعل على الأحداث. وأول رد فعل كان مساء 28 يناير عندما اصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك بيانا قال فيه انه طلب من الحكومة تقديم استقالتها وليس اقالتها او محاسبتها الأمر الذي دفع المتظاهرين الى رفع سقف مطالبهم.

ما حدث ثورة؟ ام حراك اجتماعي؟ ام انتفاضة؟

في مايو 2011 نشرت كتاب «الساعات الأخيرة في حكم مبارك» ثم كتاب «الاخوان في الحكم فرصة العمر» ونشر قبل الانتخابات البرلمانية، وبعدها نشرت كتاب «أسرى المال السياسي» عن المال الأجنبي الذي تدفق على مصر للتأثير في الأوضاع السياسية. ثم كتاب «اغتيال مصر» من جزئين، وهو تحقيق سياسي عن قضيتين: اقتحام الحدود المصرية الشرقية واقتحام السجون والتخابر مع حماس. ثم كتاب «500 يوم من حكم الجنرالات» وهي الفترة الانتقالية الأولى التي حكم فيها المجلس العسكري، ايضا كتاب «335 يوما من حكم المستشار عدلي منصور»، وأنا كنت معنى بهذه الفترة.

وباختصار شديد ارى ان ما حدث في 25 يناير اكاديميا يصعب ان تصفه بأنه ثورة، الثورة تعني هبة وانتفاضة جماهيرية تؤدي في نهاية المطاف الى تغيير السلطة السياسية والتي يترتب عليها تغيير في علاقات القوى الاجتماعية اي طبقات تحل مكان طبقات اخرى وتكون هناك طبقة جديدة هي الأكثر نفوذا وهذا لم يحدث في مصر.

يمكن القول انها كانت انتفاضة شعبية ضخمة، كانت نتاج انتفاضات شعبية جزئية حدثت على فترات، وكما يقول اليساريين «التراكم الكمي ادى الى تغير كيفي». واقترن بهذه الانتفاضة الضخمة مخطط خارجي لتغيير النظام في مصر وتمكين «الاخوان» من الوصول الى السلطة. كانت فكرة الأميركان المجيء بحكومات في المنطقة تمثل التيار السياسي الاسلامي المعتدل وهم كانوا ينظرون لـ«لاخوان» هذه النظرة.على اساس تكون جماعة «الاخوان» عازلا بينهم وبين التنظيمات الارهابية. وهذه الفكرة «اختمرت» لدى الأميركيين منذ فترة طويلة ولكنها ترجمت الى برنامج وخطة عمل في فترة حكم باراك اوباما.

اذن كنا امام انتفاضة شعبية حقيقية لها اسبابها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن في تقديري ان السبب الرئيس لها كان غموض المستقبل السياسي المصري، الناس لا تعرف من الحاكم القادم؟ هل مبارك سيستمر ام لا؟ لقد اصبح عازفا عن السلطة منذ وفاة حفيده في 2009 وتراجعت مشاركته في ادارة البلاد. وكل الوزراء الذين عملوا معه قالوا انه اصبح مختلفا لا يهتم بالتفاصيل وكان يتحدث بشكل عام.

في الوقت الذي اصبحت مشاركة جمال مبارك في السلطة امر واقع. كانت الأنظار تتجه الى الجيش وهل سيقبل هذا الوضع؟

هذا القلق انتاب المصريين على مستقبل البلد. وكان الحراك هو التعبير العملي عن هذا القلق وتقديري هذا هو السبب الرئيس لما حدث في 25 يناير وهناك بالطبع اسباب اقتصادية. وعندما تعقد مقارنة بين الأسباب الاقتصادية وقتها والأسباب الاقتصادية حاليا ستجد انها في 25 يناير 2011 كان هينة. ومع ذلك لم يحدث حراك شعبي من اجل هذا الوضع لتغييره لذلك اقول ان العامل السياسي في 25 يناير كان هو الحاسم. وكل العوامل الأخرى تضافرت لكن غموض المستقبل السياسي كان السبب المباشر، ولهذا كانت القوات المسلحة غيرت مستعدة لتحمل كلفة حماية نظام ترى انه وقته انتهى.

هل يفسر هذا اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون مبارك منذ اللحظات الأولى للحراك الشعبي؟

هذا صحيح، وهنا يجب تسليط الضوء على امرين، الأول: لقاء مهم قبل 25 يناير بين المشير طنطاوي وعمر سليمان- وأنا اشرت له في كتابي «500 يوم من حكم الجنرالات» - وعقد في مبنى المخابرات وتم مناقشة فيه اوضاع البلد وقتها كانت هناك حالة من عدم الرضا في الجيش والمخابرات بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية. وأنا شخصيا قال لي عمر سليمان ونحن نستقل الطائرة الى شرم الشيخ تعليقا على المجموعة التي تحيط بجمال مبارك: شوية عيال وهيودوا البلد في داهية.

وكان مدركا ان هناك محاولات اميركية للاطاحة بالنظام القائم، وقال سوف نسحقها. وتبين لنا ان هذه القدرة لم تكن متوفرة. «الاخوان» كانوا يستعدون منذ 2007 للانقضاض على هذا النظام والسيطرة على الحكم وطبعا كان هذا بعد انتخابات 2005 البرلمانية التي حققوا فيها فوزا كبيرا ووجدوا دعم من الأميركان لهذا التوجه وبدأوا يشتغلوا على هذا الأساس.

وهناك وثيقة نشرتها في كتابي «اغتيال مصر» تكشف قرار «الاخوان» باسقاط النظام، وقبلها كانت الجماعة تعمل على فكرة «التمكين» وتوسيع مساحات نفوذها في البرلمان والنقابات المهنية ثم المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهنا يجب ملاحظة ان الجماعة لم تعلن قرارها بشأن خوض انتخابات الرئاسة الا بعد اجتماع المرشد مع السيناتور جون كيري قبل ان يصبح وزيرا للخارجية.

وانتهى الاجتماع باتفاق خطي تعهد فيه مرشد «الاخوان» بتنفيذ السياسات والرغبات الأميركية عند وصولها الى السلطة.

هيلاري كلينتون كتبت في مذكراتها عن زيارتها للقاهرة والتجول في ميدان ثم الاجتماع مع مجموعة شباب يمثلون ائتلافات الثورة وسجلت في ملاحظاتها عن هذا الاجتماع «أن هؤلاء الشباب لا يفهمون شيئا ولا يعرفون ماذا يريدون!، ولا يريدون الانتقال لمرحلة العمل السياسي ولا يستعدون للانتخابات وأن هذا الأمر سينتهي بدخول القوى الدينية المنظمة».

هذا يقودنا للحديث عن مدى قوة هذه الائتلافات وتواجدها في الشارع ومسألة التمويل الأجنبي للجمعيات؟

في الحقيقة لم يكن لها تواجد حقيقي بدليل ان ابرزهم جماعة «6 ابريل» عندما عرضوا على مؤسسها التحول لحزب سياسي رفض لأنه يعرف حجمه الحقيقي في الشارع. وبالنسبة للتمويل الأجنبي فقد اصر المشير طنطاوي على السفيرة الأميركية ان تحصل مصر على كشف تفصيلي بالأموال التي تلقتها هذه الجمعيات من يناير 2011 ولمدة خمسة شهور تالية.

والحكاية كشفت عندما نشرت الجرائد المصرية القومية الثلاث اعلان عن تمويل ومنح لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية عن طريق تقديم طلب لهيئة المساعدات الأميركية

ووقتها كانت فايزة ابو النجا تتولى وزارة التعاون الدولي فتحدثت مع مسؤول الهيئة الأميركية في مصر فلم يستجيب واستدعي السفير الأميركي وأيضا لم تحدث استجابة وتقدم من تقدم وصرفت الأموال والدولة المصرية لا تعلم شيئا !!

وصعدت الوزيرة ابو النجا الأمر والنتيجة هي «قضية التمويل الأجنبي». ثم حدثت الضغوط الأميركية التي نعرفها، وبعد ذلك واصلت «الاخوان» خطة التمكين للسيطرة مفاصل الدولة. وتصدرت «الاخوان» نتائج الانتخابات البرلمانية تلتها الجماعات السلفية,.المشير طنطاوي لم يمكن الجماعة من تشكيل الحكومة الجديدة وجاء بالجنزوري وأصر على وجوده حتى تم انتخاب مرسي وتشكيل حكومة الاخوان برئاسة هشام قنديل التي اشرفت على صياغة دستور 2012.

هل يتحمل حسني مبارك مسؤولية التوغل الاخواني في كل مناحي الحياة وهي نفس المسؤولية التي يتحملها السادات الذي اخرجهم من السجون؟!

طبعا، في عهد السادات كان هناك اتفاق ان تنشط الجماعة في كل الاتجاهات دون المساس بالسادات، اما مبارك فقد سكت عنهم وهم يخترقون النقابات المهنية الى السيطرة عليها.

وسكت مبارك عنهم ايضا وهم يدخلون الانتخابات متحالفين مع حزب الوفد وحزب العمل الاشتراكي ثم بعد ذلك منفردين كمستقلين وأنا تحدثت مع عدد منهم وكانوا يشيدون بالفترة التي تم فيها حبسهم ايام مبارك. وأنا تقديري ان مبارك لم يكن يدرك خطورة الاخوان وأدرك ذلك متأخرا قبل انتخابات 2010 وترك التصرف لأحمد عز امين تنظيم الحزب الوطني، لادارة العملية الانتخابية وابعاد الاخوان عن البرلمان رغم ان الأمن اتفق معهم على منحهم 30 مقعدا.

وعندما عقد عمر سليمان اجتماعا بالقيادات الصحافية وسألناه عن «الاخوان» قال ان هذا الأمر يتوقف عليهم وكيف سيتصرفون وهذا يوضح ان القرار لم يكن بيده وأن «الاخوان» قرروا الامساك بالسلطة والأميركان وعدوهم بالدعم والمساندة.

تحدث البعض عن اتفاق بين مبارك و«الاخوان» يمنح الجماعة بعض المواقع مقابل تمريرهم سياساته لتوريث جمال مبارك الحكم؟

تقديري انه لم تكن هناك مناقشة مباشرة ومبارك لم يتحدث عن «توريث» بشكل صريح ومعلن وبالعكس كان دائما ينكر. وظل مبارك لفترة طويلة ضد فكرة تولية جمال الحكم خوفا عليه كأب من مسؤوليات جسيمة ومهام خطيرة لكنه تحت ضغوط زوجته وابنه رضخ في نهاية الأمر وقبل على مضض. وجمال لم يكن مجرد مساعد لوالده بل كان يدير فعليا كثيرا من امور الدولة.

و«الاخوان» كانوا من الذكاء بمعرفة ان هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه الأمور ووصلوا للنظام انهم معه وليسوا ضده وتوصيل رسالة طمأنة لجمال حتى لا يتخذ اجراءات امنية او استثنائية ضدهم ويتركهم يعملون كما هم والدليل جهرهم بهذا بشكل علني عندما اجرى حديث صحافي مع المرشد السابق مهدي عاكف في مجلة «آخر ساعة» وقال صراحة انه ليس ضد مبارك ولا ضد التوريث وأعتقد ان هذا الكلام كان محاولة خداعية من الاخوان للنظام وغالبا «شربها» وصدقهم.

كيف تقيم انتخابات الرئاسة 2012 بين احمد شفيق ومحمد مرسي؟

المجلس العسكري لم يكن مؤيدا لأي من المرشحين اجمالا وكان يفضل ترشيح منصور حسن، كوجه مدني مقبول يسهل التفاهم معه.

هل هذه معلومات؟

قضيت يوما كاملا مع منصور حسن وأنا اعد كتابي واجتمعت كذلك مع احمد شفيق، والمجلس العسكري لم يكن يريد احدا من الأسماء المرشحة العسكريين بما فيهم عمر سليمان.

ووقتها طرحت فكرة المرشح التوافقي والذي يقبل به الاخوان والقوى السياسية وكان منصور حسن هو هذا المرشح شخصية مدنية سمعته طيبة من ايام السادات ولم يتعاون مع مبارك وبالعكس كان معروفا ان مبارك ساعد في ازاحته، وكان الجيش يعتقد ان مرشحه سيحظى بتوافق الجميع. لكن جماعة الاخوان رفضت.

ما اسباب الرفض؟

عينهم كانت على الرئاسة، لذلك طلبوا من منصور حسن تعيين خيرت الشاطر نائبا للرئيس مع علمهم المسبق ان حسن سيرفض اي شرط لترشحه.

أما الفريق احمد شفيق فبينه وبين المشير طنطاوي تراكمات قديمة واستجدت بعد 25 يناير، رغم ان الثلاثة (المشير والفريق واللواء) كانوا وراء اقناع مبارك بالتنحي.

المشير تخلى عن احمد شفيق ولم يشرك عمر سليمان في شيء.

ماذا حدث في انتخابات الاعادة بين شفيق ومرسي؟

الذي اعرفه بشكل قاطع ان النتيجة التي وصلت الى لجنة الانتخابات تفيد بتقدم مرسي بنصف مليون صوت، لكن شفيق تقدم بمجموعة من الطعون الجوهرية ووجد بالفعل بطاقات تصويت مزورة وتبين منع قرى بأكملها من التصويت وكان اغلبها من المسيحيين، بالاضافة الى طعون كثيرة وكانت لجنة الانتخابات مشكلة من خمسة اعضاء اربعة ورئيس اثنين كانا مع اعادة الانتخابات وكانت وجهة نظرهم ان الذي اكتشف البطاقات المزورة بضعة آلاف فربما يكون هناك ملايين لم يتم اكتشافها.وأنهم ايضا لا يعرفون العدد الفعلي لمن منعوا من الادلاء بصوتهم.ولهذه الأسباب فان العملية الانتخابية ليست سليمة ولابد من اعادة الانتخابات.

أما الاثنان الآخران في اللجنة فكان رأيهما لا اعادة للانتخابات فقط يتم حصر عدد البطاقات المزورة التي تم اكتشافها ويتم خصمها من اصوات محمد مرسي ونحصر عدد الذين منعوا ويتم حذفهم من عدد الناخبين وهنا جاء دور رئيس اللجنة في ترجيح ايا من الرأيين وأختار الرأي الثاني.

وكان عضو اللجنة الذي اختار الاعادة هو رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي اعلن ان هذه الانتخابات مزورة.

عصابة لا جماعة

كيف ترى العام الذي تولت فيه جماعة الاخوان حكم مصر؟

كان من اسوأ الأعوام التي مرت على مصر، لأن جماعة الاخوان لا تمثل حزباً وجماعة سياسية، بالرغم من انهم كانوا يمارسون السياسة رغبة في الاستيلاء على الحكم في البلاد، وكان هدفهم السيطرة على جزء من مصر للسيطرة على بقية الأجزاء، ومن ثم نجد دويلات اسلامية صغيرة كنواة لدولة الخلافة الكبرى، فلا يهمهم ان يقتطع من مصر قطعة او مساحة، جيشها يضعف او يقوى، ولكن سعيهم الحقيقي هو تقوية الجماعة، كما حاولوا ان يخترقوا كل مؤسسات الدولة المصرية، ونجحوا في اختراق البعض، وكانوا يحاولون جاهدين اختراق المؤسسة العسكرية المصرية ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل الذريع.

وقد افاقت الجموع من تلك الغيبة السياسية التي حاول الاخوان ان يفرضوها على الشعب المصري، عبر النشطاء السياسيين الذين يتبع بعضهم لليسار او المعارضين للاخوان، وقد كان يروج الى ان الاخوان فصيل سياسي يسهل التعامل معه، يمكن ان يصل الى السلطة ويتداول الحكم فيما بعد، ولكن عموم المصريين افاقوا سريعاً وأدركوا انهم امام فصيل غير وطني، «عصابة» تحاول الاستيلاء على الدولة، فانتفض الشعب ضدهم وكانت نهايتهم المعروفة.

في عودة للتاريخ كيف تقيم عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر؟

ناصر زعيم وطني بلا شك كان منحازا بقوة للفقراء، وفي عهده قامت طبقة متوسطة قوية وفتح باب الحراك الاجتماعي من اسفل الى اعلى فعندما يلتحق طالب من اسرة فقيرة بالجامعة ثم يعم بهذه الشهادة فالطبيعي ان ينتقل من طبقة لأخرى افضل، أيضا صنع لمصر اسم قوي في العالم كله وعمل تجربة تنمية اقتصادية من خلال الخطة الخمسية-1960-1965- قوية جدا ووصلت مصر الى اعلى معدل تنمية في هذا التوقيت وكان 6.5% وكان ذلك محل اهتمام عالمي لكن في المقابل جمال عبدالناصر له سلبيات وتتمثل اهمها وأخطرها انه تغافل عن اهمية وجود حياة ديموقراطية وسياسية سليمة وهو البند السادس من بنود ثورة يوليو 52.

وهو انشأ مجموعة من التنظيمات المختلفة انتهت بالاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي وبجانبه منظمة الشباب لكن كلها لم تحل المشكلة السياسية في مصر ولذلك مظاهرات الشباب والعمال في 1968 لم تكن مجرد مظاهرات احتجاج على احكام الطيران فقط لكنها كانت احتجاجا على اوضاع سياسية غير مقبولة.

هذه السلبيات هي التي ادت الى نكسة 1967؟

غياب المساءلة والرقابة ادت الى النكسة لأن الجيش انصرف عن مهامه الأساسية لحماية البلاد وأهمل التدريب وتولى ادارته اشخاص ليسوا محترفين او مهنيين لم يهتموا بالتدريب او تسليح قوات الجيش ومنيت مصر بهزيمة ساحقة وقاسية على جيلنا وأجيال تالية ونحن الذين كنا نمني انفسنا ان مصر ستتحول الى جنة فاذا بنا نتحول الى بلد محتلة.

وكيف ترى انور السادات؟

عقلية سياسية قوية ورجل شديد الذكاء له تجربته السياسية قبل الثورة سواء اتفقت معها او لا والتي اضافت لشخصيته خبرات حياتية كبيرة وأنا ارفض اتهامه بالخيانة والعمالة وما قيل عنه في ذلك اعتقد انه غير صحيح وهو لا يقل وطنية عن عبدالناصر، ويحسب له قرار حرب اكتوبر ولا يجب ان نستمع لمن يقول انه كان مدفعوا لاتخاذه للضغوط التي عليه هذا كله كلام غير صحيح هذا قرار يظهر قدر شجاعة هذا الرجل. يقابله قرار خطير وهو الافراج عن عمر التلمساني وقادة الاخوان وكوادرهم انا تقديري انه اعاد لنا الكارثة مرة اخرى الى بيتنا كانت قنبلة موقوتة ستنفجر فينا بعد كام سنة وهو ما حدث وطلعوا عليه قتلوه.

أنا غير موافق على سياساته الاقتصادية والطريقة التي اعلن ونفذ بها الانفتاح الاقتصادي فلم يكن تحولا من اقتصاد دولة الى اقتصاد سوق بشكل علمي مدروس وتحت سيطرة الدولة.

