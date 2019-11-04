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أطلقت شركة «مايكروسوفت» تطبيقا جديدا سيحدث تغييرات كبيرة في عالم برامج «مايكروسوفت وورد» للكتابة على الهواتف الذكية.

وسيوفر التطبيق الجديد «أوفيس بيتا» على نظام «أندرويد» جميع الأدوات المكتبية الأساسية، بدءا من برامج مايكروسوفت «وورد»، و«إكسيل»، و«باور بوينت» في تطبيق واحد.

وسيتيح التطبيق إنشاء المستندات وتعديلها وإدارتها عبر الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية، وإمكانية مشاركتها عبر مختلف التطبيقات أو عبر برامج أخرى مثل «غوغل شيتس».

كما سيمكن التطبيق من تحويل أي ملف بصيغة «PDF» أو صورة إلى مستند يمكن التعديل عليه سواء عبر برنامج «وورد» أو «إكسيل» أو «باور بوينت»، أو يمكن تحويل أي مستند إلى ملف بصيغة «PDF» أو صورة.

