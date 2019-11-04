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الوفيات


نوره محمد فاجر السور 68 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 55510101، النساء: عبدالله المبارك، ق 8، ش 810، م 59.
كريمة محمد حمود غنام 70 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 55596570، النساء: الجابرية، ق 9، ش 6، م 43، ت: 98988777.
محمد عبدالله مذكر القوبع 54 عاما، شيع، الرجال: اشبيلية، ق 2، ش 204، م 11، ت: 60000010، النساء: الفروانية، ق 2، شارع ناصر الحمد 146، م 79.
أمينة علي حسن بوناشي زوجة، عبد الله يوسف بوناشي 84 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: حطين، ق1، شارع علي الهيب (10)، م 55، ت: 99648900، النساء: العدان، ق 2، ش 86، م 1، ت: 99429544.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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