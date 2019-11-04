أول النهار

أشاد سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح امس الاحد بمشاركة الكويت في منتدى (مبادرة مستقبل الاستثمار 2019) «دافوس الصحراء».

واكد الخالد في تصريح صحافي «اننا في الكويت ننظر باهتمام للمحافل التي تقيمها السعودية كونها تعود بالفائدة على الكويت والمنطقة ككل».

واشار الى حرص الكويت بالمشاركة في مثل هذه المبادرة الاقتصادية الكبرى وهو ما تمثل بالمشاركة من القطاع العام بحضور وزير المالية الكويتي د. نايف الحجرف والمشاركة المميزة من القطاع الخاص الكويتي ممثلا بقادة الشركات الكويتية الكبرى.

وقال ان «النجاح المبهر الذي واكب المبادرة يجسد القفزات الكبيرة التي حققتها المملكة في النمو الاقتصادي المدعوم بسياسات ناجحة مكنتها من تبؤ مكانة متقدمة على مستوى الاقتصاد العالمي وهو ما جعل هذه المناسبة تحظى بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والاقتصادية العالمية».وشدد على ان «المشاركة الفعالة لكبريات الشركات العالمية في مختلف المجالات يؤكد ان السعودية تنعم ببيئة اقتصادية جاذبة ومحفزة على المستوى الدولي»، لافتا الى الحضور الكبير لاكثر من 275 متحدثا وستة الاف مشارك وبما تضمنته اجندة المنتدى من مواضيع مهمة تستشرف افاق مستقبل الاقتصاد العالمي والطاقة والتكنولوجيا وغيرها.

واوضح الشيخ علي الصباح ان همّة الشباب السعودي وعملهم المميز والجاد برهنه نجاح المؤتمرات والقمم والمنتديات العالمية التي تستضيفها السعودية على اعلى المستويات، مؤكدا ان نجاحات السعودية بلا شك هي نجاحات للكويت.

وكان الوزير الحجرف قد شارك في جلسة بعنوان (الشرق الاوسط يرحب بالأعمال: كيف تحولت المنطقة الى محور استثمار عالمي) ضمن منتدى (مبادرة مستقبل الاستثمار) بمشاركة وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفة.

