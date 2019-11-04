أول النهار

احتفالا بيوم القدس العالمي، أقام نادي اليونسكو التابع لإدارة الأنشطة الثقافية والفنية معرضا بهذه المناسبة بمشاركة كل من سفارة دولة فلسطين في الكويت والمركز الكويتي لتوثيق العمل الإنساني «فنار» ومدرسة السالمية الثانوية للبنات ومدرسة النجاح الابتدائية للبنين وعدد من الفرق التطوعية، في بهو كلية العلوم الاجتماعية في الحرم الجامعي بالشويخ، يوم الأربعاء الموافق 30/10/2019، بحضور كل من نائب السفير الفلسطيني و مدير الأنشطة الثقافية والفنية جمال بوعركي ومدير إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين فالح المسعود ومراقب إدارة الأنشطة الثقافية والفنية فهد المطيري وعدد من طلبة جامعة الكويت المهتمين.

هذا وقد احتوى المعرض على صور تمثل القضية الفلسطينية وصور أخرى لمدينة القدس والمدن الفلسطينية، والحياة اليومية للإنسان الفلسطيني، كما احتوى المعرض على الزي التقليدي الفلسطيني بالإضافة الى المطرزات والاعمال الحرفية، وتم عرض فيديو يحتوي على محطات في التاريخ الفلسطيني المعاصر بالإضافة إلى الأغاني الشعبية التي أشرفت عليها مشرفة نادي اليونسكو ابرار الكندري.

هذا وقد أشار نائب السفير الفلسطيني إلى أنه لا بد لفلسطين أن تكون حاضرة في هذا الحدث الثقافي الذي يقام للمرة الأولى في جامعة الكويت وما نملكه من غنى تراثي يجب إبرازه ليؤدي من خلاله رسالة لشرح قضيتنا العادلة لأكبر عدد من الجمهور.

