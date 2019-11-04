الأولى

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر وهم كل من: نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ومراقب المجلس النائب نايف العجمي ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صفاء الهاشم ورئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

كما استقبل سموه رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب والوفد الرسمي المرافق بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد. وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضورسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة، بينما ترأس جانب جمهورية سنغافورة الرئيسة حليمة يعقوب وكبار المسؤولين في الحكومة السنغافورية .

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وسنغافورة بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال: ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في جميع المجالات.